"BENİM TARAFTARIMIZDAN RİCAM SABIRLI OLSUNLAR"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, "Ben hep istikrardan yana olmak istedim ama hayatta her şey tam planlandığı gibi gitmiyor." dedi.

Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural'la Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, TFF 1. Lig'in ilk 25 haftalık bölümünde Okan Buruk'un takıma önemli hizmetlerde bulunduğunu, eski çalıştırıcılarının Akhisar Belediyespor'daki başarısının kendilerini mutlu edeceğini kaydetti.

Sepil, Yılmaz Vural'a "hoş geldin" diyerek, şöyle konuştu:

"Ben hep istikrardan yana olmak istedim ama hayatta her şey tam planlandığı gibi gitmiyor. Maalesef son haftalarda istediğimiz başarıyı gösteremedik ve bunun ardından hocamız ayrılmak istedi. Kendisi futbolcularımız ve bizlerle konuşarak kulübümüze başarı dileyerek veda etti. Okan Buruk ile yollarımızı ayırdıktan sonra Yılmaz hocam ile görüştük. Yılmaz Vural'ı Göztepe futbol takımını daha ileriye, hedeflerine ulaştırması için tam yetkiyle iş başına getirdik, kendisine başarılar diliyoruz."

"En iyi hücum oyuncuları burada"

Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural da, ligde maç fazlasıyla 40 puanla 5. sırada olduklarını hatırlatarak, sezon sonunda direkt Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Vural, takımda büyük bir problem görmediğini, takımın bu imkanlarıyla ligden çıkması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Süper Lig dahil en iyi hücum oyuncuları burada. Bu oyuncuları geçen sene çalıştırdığım takıma getirmek istedim. Oyuncular bizim tanıdığımız seviyelerinde değiller, eksik bir şey var. Onları kendi performanslarına getirmek gerekiyor. Ancak aşırı sevgi takımı olumsuz boyuta getiriyor. Oyuncuların tribünlerin uzak kaldığı Atatürk Stadı'nda oynama düşüncesi vardı ama bu baskıyı kaybetmememiz lazım. Benim taraftarımızdan ricam sabırlı olsunlar, 90 dakika bitsin ondan sonra konuşalım konuşacaklarımızı."

"9 maçı kazanmak istiyoruz"

Ligde kalan 9 maçta hepsini kazanmak istediklerini kaydeden Vural, "Güçler dengesinde sonuncu ile birinci arasında fark yok. Biz 9 maçı kazanacak şekilde çalışalım, kazanalım ondan sonra Allah büyüktür. 9'unu da kazanıp çıkamıyorsak, çıkamayacağız yani." dedi.

Vural, futbolda çok bahane üretilebileceğini belirterek, "Futbolcularda en kızdığım şey psikolojiden bahsetmeleri. Ne psikolojisi kardeşim. Sen madende çalışan adamı, onun psikolojisini düşün, 3 tane çocuk bakıyor. Bin 200 lira paraya çalışıyor. Sen 'psikoloji' diyorsun. Böyle gariplik yok, bu işin bahanesi yok. Futbolun küfründen bir şey olmaz, herkes deşarj olmaya geliyor, duymayın kardeşim küfrü müfrü, işinize bakın." diye konuştu.

Ligde altmışlı puana ulaşan ekiplerin Süper Lig'e çıkabileceğini kaydeden Vural, 50'li puanlarda kalan ekiplerin ise play-off oynayacağını söyledi.

Vural, Galatasaray'ın teknik direktörlük için Igor Tudor'la anlaşmasını kabul edemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Koskoca Türkiye'de Galatasaray'da çalışacak bir Türk antrenör yokmuş demek ki. 14 yabancı dedik, bana göre serbest bırakın, lazım olan alsın. Beşiktaş'ın Napoli maçında 1 tane Türk oynamadı ama ismi Beşiktaş. Milli Takım'a bakıyorum. Fatih hoca Cenk Tosun'dan başka bir santrafor bulamıyor veya Mehmet Topal'ı stoper oynatmak zorunda kalıyor."

Daha önceki sözleşmelerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veya milli takımdan teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacağını madde olarak eklettiğini belirten Vural, "Öyle bir yere geldim ki Göztepe'ye, burası da büyük bir takım diye düşünüyorum. Benim hayallerimi gerçekleştirmem mümkün bir yer. Burada yazdırmadım mesela. Ben de artık büyük takımlıyım artık." dedi.

Göztepe, lige verilen arada 26 Mart Pazar günü seyircisiz oynananacak müsabakada Doğanlar Stadı'nda Manisaspor'la karşılaşacak.

Öte yandan Göztepe Erkek Hentbol Takımı'nın 26 Mart Pazar günü saat 15.30'da Bülent Özkul Spor Salonu'nda oynayacağı Merzifon Belediyespor müsabakasının hasılatı Sakarya'da SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası olan 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için bağışlanacak.