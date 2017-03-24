İşte dev maçın bilet fiyatları
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İŞTE DEV MAÇIN BİLET FİYATLARI

İşte dev maçın bilet fiyatları

 Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılacak maçın biletleri satışa sunuldu.

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 Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında yapılacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Medical Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

"Taraftarlarımızı yeni yuvamıza, yanımızda olmaya davet ediyoruz." denilerek destek istenirken, müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkaları: 40 lira

Doğu tribünü: 80 lira

Batı tribünü: 100 lira

VIP Silver: 200 lira

VIP Gold: 250 lira

VIP Platinum: 300 lira
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