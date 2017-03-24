Giresunspor telafi peşinde
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR TELAFİ PEŞİNDE

Giresunspor telafi peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "Lige verilen arayı değerlendirip iyi bir başlangıç yaparak, kendimizi affettirmek istiyoruz." dedi.

309 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "Lige verilen arayı değerlendirip iyi bir başlangıç yaparak, kendimizi affettirmek istiyoruz." dedi.

Özkul, yaptığı açıklamada, takımın üç gündür Antalya'daki kampta çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ligde son üç maçtır kaybettikleri puanların hem taraftarı hem de camiayı üzdüğünü aktaran Özkul, bunun telafisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Önlerinde zorlu bir Göztepe deplasmanı olduğuna işaret eden Özkul, "Bu maç bizim için final niteliğinde. Artık puan kaybetmek istemiyoruz. Zaten ilk altı içerisindeki takımların puanları birbirlerine çok yakın. Bizim her maçtan mutlaka iyi sonuçlar almamız gerekiyor." diye konuştu.

Antalya'da yarın Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile hazırlık maçı oynayacaklarını ifade eden Özkul, maçın saat 17.00'de başlayacağını kaydetti.

Özkul, ayrıca orta saha oyuncusu Panajotis Dimitriadis'in hafif sakatlığı bulunduğunu ifade ederek, İsveçli oyuncunun tedavisine deva edildiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER #Giresunspor
PFDK ceza yağdırdı
"Üç kere düşünsünler, bir kere antrenör alsınlar"
"Giresunlu herkesin Süper Lig özlemi var"
Boluspor 4 - Giresunspor 1
Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1. Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿