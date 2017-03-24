HALKBANK, FENERBAHÇE'Yİ ELİ BOŞ GÖNDERDİ!

Efeler Ligi’nde normal sezonun son maçında lider Fenerbahçe’yi konuk eden Halkbank, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Halkbank ANKARA: 3 - Fenerbahçe: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Salim Bektaş

Halkbank ANKARA: Vincic, Burutay, Kemal, Miljkovic, Kooy Dick, Faik Samet, Hasan (L), Caner, Emre, Mustafa

Fenerbahçe: Quesque, Pajenk, Selçuk, Sket, Sabit, Metin, Alperay (L), Mehmet, Oğulcan, Bertuğ

Setler: 25-18, 25-17, 25-22

Süre: 1.28 (28, 29, 31)

Efeler Ligi’nde normal sezonun son maçında lider Fenerbahçe’yi konuk eden Halkbank, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Mavi-Beyazlılar karşılaşmaya 5-2’lik seri ile başladı. İki takımın da tam anlamıyla oyun kuramadığı sette Halkbank, rakibinin hatalarını değerlendirince farkı 7 sayıya kadar çıkardı. Fenerbahçe, blokta iyi yer tutamayan Başkent ekibi karşısında rahat sayılar bulsa da Halkbank, 25-18’lik skorla seti alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Halkbank, iyi servis atarak başladı. Köşelerden bulduğu sayılarla seri bulan Ankara temsilcisi, seti 25-17 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette Fenerbahçe, oyundaki varlığını daha çok hissettirdi. Dick Kooy’un serviste bulduğu sayılar Halkbank’ın, file önündeki etkisini tekrar artırdı. Uzun rallilerin olduğu setin kazananı, 25-22 ile Başkent ekibi olurken maç da 3-0 Halkbank adına sonuçlandı.

Bu skorla Halkbank, normal sezonu 49.31 puanla 2. sırada tamamladı.