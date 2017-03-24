HASAN KARTAL, RİZESPOR BAŞKANLIĞINA GÖZ KIRPTI!

Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'da şartlar oluşursa başkanlığa talip olabileceğini söyledi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün bağlı olduğu Rizespor ortaklarından olan ve aynı zamanda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor Kulüp Başkanlığını yürüten Rizeli İşadamı Hasan Kartal, her salı akşamı Kaçkar Tv'de yayınlanan ve Ertan Akbulut'un sunduğu 90+3 programına katıldı.

"SÖYLEDİKLERİM DOĞRU ÇIKTI"

Programda gerçekleştirilen canlı telefon bağlantısında, Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu üyeliği yaptığı dönemde Trabzonspor'a 6-1 mağlup olunan maçın ardından Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yola devam edilmemesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlatan Kartal, "Trabzonspor maçının ardından gözüm yaşlı bir şekilde maçtan çıktım ve teknik direktörle yol ayrımına gidilmesi düşüncesindeydim. Bu düşüncemi basındaki arkadaşlarla konuştum. Bu açıklamamın ardından yönetim kurulu seçimleri oldu ve bizi yeni yönetimde uygun görmediler. Sayın Başkan beni arayarak Etimesgut kulübünün de başkanı olduğumdan dolayı bunun etik olmadığını belirterek beni yönetime almamayı tercih ettiğini söyledi. Böylece yönetimden ayrılmış oldum. Netice itibariyle benim söylediklerimin doğru olduğu görülüyor." dedi.

6 YIL SORUN OLMADI "HOCA GİTSİN" DEYİNCE SORUN OLDU

Kartal, Etimesgut Kulübünün başkanı olmasından dolayı yönetimden ayrıldığını düşünmediğini, bu kararın arkasında hoca ile ilgili düşüncelerinin olduğunuhissettiğini belirterek, "Ben 2009 yılında Rizespor'a yönetici oldum. 2010 yılında ise Etimesgut Belediyespor başkanı oldum. Amatör ligden aldığım kulübü 2016'ya kadar 2. lige taşıdım. 6 yıl boyunca Etimesgut'ın başkanı olmam sorun olmadı da 2016 yılındaki kongrede mi Etimesgutspor'un başkanı olduğum gündeme geldi. Doğru veya yanlış benim düşüncem bir şeyleri kamufle etmektir. Ben Rizespor'da olmaktan gurur duyan bir insanım. Rizeliyim ve çocukluğum da Rize'de geçmiştir." dedi.

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İLE SIKINTI ÇÖZÜLÜR"

Sunucu Ertan Akbulut'un, "Yönetimin Hikmet Karaman'ın istifasını sunduğu halde kabul etmeyip devam kararı almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?"sorusuna Kartal, "Bunu bir türlü anlayamıyorum. Kulübün içerisinde bir hastalık var ve bu hastalığı tedavi etmenin tek yolu, sporcuları bir tarafa bırakamayacaksan hoca değişikliğidir. Buna hala direnerek yönetimin ne beklenti içinde olduğunu bilemiyorum. Başkanımız Sayın Kalkavan ne düşünüyor, bunu Rize kamuoyuna ve taraftara açıklaması gerekiyor. Hocanın kalmasının Rize'ye ne vereceğini anlatması lazım ki insanlar da tatmin olsun. Netice itibariyle hoca değiştirmek gerekiyor. Yolun sonuna yaklaşıyoruz. Sıkıntı büyük. Olumsuz düşünmek istemiyorum. Bu dönemde birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Rizespor'un küme düşmesini hayal bile edemiyorum. Benim yönetimde olduğum sezon 1. ligden Süper Lige çıkmıştık. Şimdi küme düşmeyi düşünmek yerine birlik ve beraberlik içinde hoca değişikliği yaparak bu sıkıntıyı çözeriz diye düşünüyoruz." dedi.

Kartal konuşmasında; "Sayın Başkanımız eğer hoca ile devam etme kararı aldıysa inşallah bu kararında haklı çıkar ve bir sıkıntı yaşamayız. Netice itibariyle yöneten arkadaşlarımız onlar. Yanlış da bir karar alsalar yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

"RİZESPOR'A BAŞKAN OLMAK BİR ONURDUR"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanlığına aday olacağı iddialarıyla ilgili konuşan Kartal, "Rizespor'a başkan olmak bir onurdur. Rizespor'u yönetmek de bir onurdur. Ben çocukluğuunda oradan ayrılmış ve başarılı olmuş bir iş adamıyım. Şimdi geriye dönüp kendi memleketine hizmet vermek kadar güzel bir şey yoktur. Tabii bu Rizespor'a aday oldum demekle olmaz. Rize'nin önde gelen insanları var. Beni uygun gördükleri zaman, görevi emreder şeklinde bana verdiklerinde mutlaka yaparım. Ama hazır bir yönetim kadrosu varken, ben adayım diye ortaya çıkmak yanlış bir düşüncedir. Ama bana ihtiyaç duyulduğu zaman Rize'ye hizmet etmek benim için bir onurdur" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ BAŞARISIZ ADAM YERİNDE KALSIN İSTER Mİ?

Programda yorumcu olarak bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Rize Şube Başkanı Ali Çelik'in, Karaman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istememesinden dolayı istifa edemeyeceğini ima etmesiyle alakalı sorduğu soruya Hasan Kartal, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere başarılı bir adamdır. Başarılı olan bir adam, başarısız olan bir adamın yerinde kalmasını ister mi? Ben buna hiç katılmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hoca kalsın dediğine kesinlikle inanmıyor, ihtimal bile vermiyorum. Bu hocanın bir gafı daha var. Bir maçta Ankara'ya geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu almış ve takımı alarak Cumhurbaşkanımıza götürmüş. Bunu duyduğumda ben Başkanımızı aradım ve takımımız Cumhurbaşkanımızı ziyarete gitmiş, acaba biz yöneticiler olarak Cumhurbaşkanımızı protesto mu ettik de bu ziyarete gitmedik diye sordum. Öyle şey olur mu dedi bana. Peki bir hocanın, yanında hiç bir yönetici olmadan Cumhurbaşkanını ziyarete gitmesini nasıl karşılıyorsunuz diye sorduğumda benim de haberim yok dedi. Yani böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde cevap verdi.



Hasan Kartal 90+3'de paylaşan: tunustan Başkan Kartal, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın gönderilmesi noktasında diğer yönetim kurulu üyelerinin de Başkan Metin Kalkavan'a bir şeyler söylediğini düşündüğünü ifade ederek, "Netice itibariyle Sayın Başkan bu hocayı tutuyor ama neden tuttuğunu kendisine sormak lazım" dedi.

BAŞKAN KALKAVAN HALA KARAMAN'A İNANIYOR!

Pogramın bir diğer yorumcusu Osman Ertan'ın "Hikmet Hocayı yollamaktan korkuyor mu Metin Başkan ya da gücü mü yetmiyor?" şeklindeki sorusuna Kartal, "Bana göre Sayın Başkan hocanın bu işi kotaracağını düşünüyor herhalde. Ona inanıyor. Ama bence yanlış düşünüyor. Yoksa Rizespor Başkanının böyle bir şeye gücü yetmemesi, korkması mümkün mü? Ben zannediyorum ki hala Hikmet Karaman'a inanıyor" şeklinde cevap verdi.

Kartal, "Çaykur Rizespor nasıl kurtulur?" şeklindeki soruya, "Sporculara çok yakın bir yönetim kadrosu ve teknik direktörün olmasında fayda var. İçiçe girmek lazım. Sporcu, yönetici, başkan, şehir hepsi birbirine entegre olması lazım. Kısa zamanda bu sağlanırsa, bu entegre şekliyle başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Biz zaten kopuk çalışıyoruz. Hoca farklı, yönetici farklı seyirci farklı. Bir an önce birlik ve beraberliği sağlayacak bir yönetimin oluşturulmasında fayda var diye düşünüyorum. Sayın Başkan'ın iyice düşünüp kısa süre içerisinde karar vermesi gerekiyor. Ligde kalmak bir başarı değildir. Rizespor çıktıktan sonra hep küme düşmemekle uğraşan bir takım olmuş. Biraz yukarlarda oynama durumumuz hiç olmayacak mı? Yukarıları görmeyecek miyiz hiç?" şeklinde cevap verdi.