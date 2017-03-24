ANKARAGÜÇLÜLER KENDİ REKORUNU KIRMA PEŞİNDE

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftasonu oynanacak Ankaragücü – Menemen Belediyespor karşılaşması öncesinde Sarı-Lacivertli taraftarlar rekor kırmaya hazırlanıyor.

Foto Albümü Ankaragüçlüler kendi rekorunu kırma peşinde 14 FOTO

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftasonu oynanacak Ankaragücü – Menemen Belediyespor karşılaşması öncesinde Sarı-Lacivertli taraftarlar rekor kırmaya hazırlanıyor.

İki hafta önce oynanan Ankaragücü – Etimesgut Belediyespor maçında yaklaşık 25 bin bileti satın alan Ankaragüçlüler, şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan biri olan Menemen Belediyespor maçı arefesinde de bu sayıyı geçmek istiyor.

Sabah saatlerinde Tandoğan Tesisleri’nde satışa çıkan biletlere, Ankaragücü taraftarları yoğun ilgi göstererek yol boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Sarı-Lacivertli taraftarların akın ettiği bilet satışlarının akşama kadar devam edeceği bildirildi.

YAKLAŞIK 11 BİN BİLET SATILDI

Alınan bilgilere göre, Başkent ekibinin taraftarlarının gün içinde yaklaşık 11 bin bilet aldığı öğrenildi. Kısa zamanda içerisinde ciddi bir sayıya ulaşan bilet satışlarının yarın ve maç günü devam edeceği kaydedildi.

Bu Pazar günü iki ekibin karşılaşacağı maç için Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda bulunan bütün tribünlerin bilet fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti.