HALKBANK, GALATASARAY'A BOYUN EĞDİ!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi, normal lig etabının son maçında Halkbank, Galatasaray’a 3-0 yenildi.

Halkbank ANKARA: 0 - Galatasaray: 3

Salon: TFV Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, İbrahim Ünal

Halkbank ANKARA: Seda, Ana, Iuliia, Yeliz, Salas, Hande Naz, Derya (L), Aslıhan, Tutku Burcu, Duygu Nur

Galatasaray: Centoni, Güldeniz, Jack, Gamze, Seda, Ruseva. Nihan (L), Işıl, Aslı, Leys, Nursevil

Setler: 22-25, 21-25, 17-25

Süre: 1.29 (30, 30, 29)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi, normal lig etabının son maçında Halkbank, Galatasaray’a 3-0 yenildi. Başkent ekibi bu sonuçla 29,05 puanda kaldı.

Karşılaşmanı ilk setinde konuk Galatasaray etkil iblok yaptı. Halkbank’ın etkili servislerine yüzdeli manşetlerle karşılık verdi. Yeliz’in akıllı plaseleri set için yeterli olmadı ve 22-25’lik skorla setin kazananı Galatasaray oldu.

İkinci set dengede oynandı. 12-8 öne geçen halkbank, kalan bölümde top öldürmede zorlanınca set 21-25’le Galatasaray’a gitti: 0-2

Son sette Halkbank top öldüremedi. Galatasaray yine atak ve blokta çok yüzdeli oynadı. Seti 17-25 alan Galatasaray Ankara’dan üç puanla dönmüş oldu.