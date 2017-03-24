FORMULA 1'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası, otomobillerin görsel ve teknik bakımdan yaşadığı dönüşümün yanı sıra organizasyonun 40 yıldır patronluğunu üstlenen Bernie Ecclestone'ın söz hakkını kaybetmesiyle de önceki yıllardan ayrılacak.

Organizasyonun ticari haklarının, Büyük Britanyalı işadamı Bernie Ecclestone'dan ABD'li işadamı John Malone'un sahibi olduğu Liberty Media'ya geçtiği 2017 sezonu, 26 Mart'taki Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak.

86 yaşındaki Ecclestone'ın, 1978'den beri sahibi olduğu söz hakkını kaybettiği Formula 1 ayrıca geçen yıl ilk şampiyonluğunu kazandıktan 5 gün sonra kariyerini noktalayan Alman pilot Nico Rosberg'den de yoksun düzenlenecek.

Atmosferik V8 yerine turboşarjlı V6 motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren Mercedes'in büyük üstünlüğüne sahne olan Formula 1, bunların yanı sıra son yıllardaki en köklü değişime sahne olacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), aerodinamik farklılıklara sahip, geniş lastiklerle donatılan daha uzun ve geniş araçların piste çıkacağı 2017 sezonunda, öncelikle son 3 yıldaki 59 yarışın 51'ini kazanan Mercedes'in baskın performansının azalması umuluyor.

Hızlı ve sürücüleri zorlayacak otomobiller

Pek sevilmese de 1.6 litrelik turboşarjlı hibrit motorlar sayesinde 1000 beygire yakın güce ulaşan F1 araçlarının, yapılan değişikliklerle çoğu 2003 ile 2008 yılları arasında kırılan pist rekorlarını geliştirmesi bekleniyor.

2017 kuralları doğrultusunda, eskiden 1,4 metre olan karoser genişliği 1,6 metreye kadar çıktı. Araçların iz açıklığı 1,8'den 2 metreye, ön kanatlarının genişliği ise 1,65 metreden 1,8 metreye yükseldi. Genişliği 75'ten 95 santimetreye çıkan arka kanatların yerden yüksekliği 95'ten 80 santimetreye düştü.

Pilotların, çok çabuk aşındığından şikayet ettiği lastikler, daha dayanıklı hale getirildi. Ön lastiklerin genişliği 24,5'tan 30,5 santimetreye, arka lastiklerin genişliği de 32,5'ten 40,5 santimetreye çıktı.

Yan hava girişlerinin tasarımı konusunda da takımlara daha fazla esneklik tanıyan kurallar sayesinde araçların, ortalama yüzde 15, hatta bazılarının yüzde 30 daha fazla yere basma kuvveti ürettiği tahmin ediliyor. Şasi ve lastiklerin genişlemesinden dolayı da otomobillerin yola tutunma kabiliyeti arttı.

Tüm bu değişimlerle bir turda 5 saniyeye kadar hızlanması beklenen otomobiller, pilotları da fiziksel bakımdan zorlayacak. Sürücüler, artan viraj dönüş hızları yüzünden hiç yaşamadıkları kadar yüksek merkezkaç kuvvetine maruz kalacak.

Pilotların ayrıca start sırasında, debriyajın kavrama noktasını kendilerinin bulması gerekecek. Yağmur altındaki yarışlar da güvenlik aracı eşliğinde değil normal start prosedürü doğrultusunda başlayacak.

Motor gelişimine serbesti

Güç ünitelerinin, gelişim sürecine ilişkin de değişikliğe gidildi. Sezon içinde motor gelişimine getirilen kısıtlamanın kaldırılması, diğer üreticilere, Mercedes ile aralarındaki farkı kapatma yolunda fırsat verecek. Fakat takvimdeki yarış sayısının 20'ye düşmesiyle her otomobil, 5 yerine 4 motor kullanabilecek.

Mercedes motorlarının, 2016'da Ferrari'ye karşı 10, Renault'ya karşı 50, Honda'ya karşı ise 80-100 beygir civarı güç avantajı olduğu tahmin ediliyor.

Ebatlarının değişmesi sonucu asgari ağırlığı 702'den 722 kiloya yükselen otomobillerin, yarış boyunca tüketmesine izin verilen yakıt miktarı, 100'den 105 kiloya çıktı.

Şampiyonun yerini Bottas aldı

Formula 1 kariyerini sonlandıran Nico Rosberg'den boşalan Mercedes koltuğuna, Williams-Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas oturdu. 2017 için Avrupa F3 Şampiyonası'nı kazanan 18 yaşındaki Lance Stroll ile anlaşan Williams'ın diğer sürücüsü ise emeklilik kararından vazgeçen 35 yaşındaki Felipe Massa oldu.

McLaren-Honda'da ise pistlere veda eden Jenson Button'ın yerini Stoffel Vandoorne aldı. Ayrıca Force India'dan ayrılan Nico Hulkenberg, Renault, Renault'dan ayrılan Kevin Magnussen de Haas takımına gitti.

Manor takımı artık yok

Büyük Britanya merkezli Manor takımının, ekonomik sorunları yüzünden kapanması nedeniyle Formula 1'deki takım sayısı 10'a düştü.

Geçen sezon Manor'da yarışan genç pilotlardan Esteban Ocon, Force India ile anlaştı. Pascal Wehrlein ise Sauber'in yolunu tuttu.

2016'da Ferrari'nin bir sezon önceki motorunu kullanan Toro Rosso takımı ise daha rekabetçi olacağını düşündüğü Renault güç ünitesini kullanacak.