BEŞİKTAŞ FUTBOLA AMBARGO KOYDU

Beşiktaş, futbolda kadın ve erkeklerde rakiplerine üstünlük kurdu.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden Beşiktaş'ın kadın futbol takımı da 2014-2015'te 3. Lig play-off'unda, geçen sezon ise 2. Lig'de mutlu sona ulaşarak 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Siyah-beyazlıların kadın ve erkek takımları, bu sezon da liglerinde şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunuyor.

Beşiktaş'ın erkek takımı, 25 haftası geride kalan Süper Lig'de aldığı 16 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgiyle 55 puan topladı, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in önünde ilk sırada yer aldı.

Siyah-beyazlıların kadın takımı ise ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 39 puanla liderliğini sürdürüyor.

- Çok atıp, az yiyorlar

Beşiktaş'ın erkek futbol takımı, Süper Lig'de fileleri en çok havalandıran (47) ekip olarak dikkati çekerken, ligin en az gol yiyen (20) takımı unvanını da Medipol Başakşehir ile paylaşıyor.

Siyah-beyazlı kadın futbolcular da kendi liglerinde en fazla gol atan ikinci takım olarak yer alıyor. Rakip fileleri 48 kez havalandıran Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, kalesinde gördüğü 11 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor.

- İç sahada başarılı sonuçlara imza atıyorlar

İki ekibin de iç saha maçlarındaki üstünlüğü dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ın erkek futbol takımı, Vodafone Arena'da oynadığı lig karşılaşmalarında mağlubiyet yüzü görmezken, maçlarını Çilekli Sahası'nda oynayan siyah-beyazlı kadın futbolcular ise iç sahada bir tek Konak Belediyespor'a 2-1 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek çeyrek finalde Fransız ekibi Olympique Lyon'un rakibi olan Beşiktaş'ın erkek takımı, Avrupa arenasında da adından söz ettirirken, siyah-beyazlı kadın futbolcular da gözünü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliğini sürdüren siyah-beyazlı kadın futbolcular, play-off maçlarının ardından şampiyonluğu elde etmeleri halinde tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy göstermeye çalışacak. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, ön eleme turlarını geçmesi halinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

- Soyer: "Aynı sevinçleri yaşatmak istiyoruz"

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı İdari Menajeri Nergis Soyer, yeni kurulan bir ekip olmalarına rağmen büyük başarılar hedeflediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün her branşta şampiyonluk hedeflediğini aktaran Soyer, "1. Lig'de ilk kez mücadele ediyoruz. Öncelikli hedefimiz, normal sezonu lider tamamlamak ve play-off'lara kalmak. Bütün planlarımızı sezon sonunda şampiyon olmak üzerine kurduk. Daha sonra da Avrupa'da adından söz ettiren bir takım olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Erkek futbol takımının elde ettiği başarılı sonuçların kendileri için yol gösterici olduğunu kaydeden Soyer, şunları ifade etti:

"Erkek futbol takımımızın elde ettiği başarıları kendi kulvarımızda tekrarlayarak camiamıza aynı sevinçleri yaşatmak istiyoruz. Onların başarıları bizim için yol gösterici oluyor. Başarılı bir oyuncu kadromuz var. İstanbul'da oynadığımız maçlarda taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmıyor. İki takımımızın da başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın futbol takımımız kurulduktan sonra ligimize olan ilgi de arttı. Kulübümüz, Türk sporunda birçok konuda olduğu gibi kadın futboluna da öncülük etti. Milli takımın birçok kademesine oyuncu gönderiyoruz. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yakaladığı ivme, milli takımın gelişimine de yardımcı olacak."

Nergis Soyer, Türk kadın futbolunda rekabetin artması için diğer büyük kulüplerin de liglerde yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.