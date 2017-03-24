MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi
﻿
Site İçi Arama
﻿

MOTOGP'NİN YAŞAYAN EFSANESİ ROSSİ

MotoGP'nin yaşayan efsanesi Rossi

İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, yeni sezonu hafta sonunda Katar'da yapılacak yarışla başlayacak MotoGP'nin birçok unvanını elinde bulunduruyor.

202 Okunma

İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, yeni sezonu hafta sonunda Katar'da yapılacak yarışla başlayacak MotoGP'nin birçok unvanını elinde bulunduruyor.

MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.

MotoGP kariyerinde toplam 288 yarışa çıkan 38 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan, en çok ikinci ve üçüncü olan pilot unvanlarını elinde bulunduruyor.

- Rekor peşinde 

En son 2009 yılında şampiyonluğa ulaşan Rossi, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde vatandaşı Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak olacak. 

Toplam 7 şampiyonluğu bulunan Rossi, bu sezon 1960'lı yılların sonu ile 1970'li yılların başında elde ettiği 8 şampiyonlukla lider durumda bulunan Agostini'yi yakalamak için mücadele edecek. 

İtalyan pilot, geçen yıl genel klasmanda İspanyol Marc Marquez'in ardından ikinci sırayı elde etmişti. 

- 88 yarış kazandı 

"Doktor", MotoGP kariyerinde kazandığı 88 grand prix ile bu alanda lider durumda bulunuyor. 

Giacomo Agostini, 68 yarış birinciliği ile ikinci, Avustralyalı Mick Doohan ise 54 zaferle üçüncü sırada yer alıyor. 

Rossi, 55 kez ikinci, 42 kez de üçüncü olurken, 54 pole pozisyon ve 75 de en hızlı tur derecelerine sahip oldu. 

MotoGP tarihinde en çok pole pozisyon kazanan sürücü ise Mick Doohan oldu. Avustralyalı sürücü, kariyerinde 58 pole pozisyon elde etti. 
 

- En iyi 10

MotoGP'de tüm zamanların en iyi 10 sürücüsünün istatistikleri şöyle:

 

Sürücü Ülke Kazandığı GP 2. sıra 3. sıra Pole Hızlı tur Şam.
Valentino Rossi İtalya 88 55 42 54 75 7
Giacomo Agostini İtalya 68 20 0 6 69 8
Mick Doohan Avustralya 54 31 10 58 46 5
Jorge Lorenzo İspanya 44 42 21 39 28 3
Casey Stoner Avustralya 38 11 20 39 29 2
Mike Hailwood Büyük Britanya 37 9 2 0 37 4
Eddie Lawson ABD 31 31 16 18 21 4
Dani Pedrosa İspanya 29 38 36 28 42 0
Marc Marquez İspanya 29 15 7 37 34 3
Kevin Schwantz ABD 25 13 13 29 26 1
 
ETİKETLER
Halkbank, Fenerbahçe'yi eli boş gönderdi!
Hasan Kartal, Rizespor başkanlığına göz kırptı!
Ankaragüçlüler kendi rekorunu kırma peşinde
Halkbank, Galatasaray'a boyun eğdi!
Hopf: "Gençlerbirliği'nde kendimi iyi hissediyorum"
Osmanlıspor'da Hamzaoğlu ile ilk çalışma yapıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿