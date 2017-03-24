MOTOGP'NİN YAŞAYAN EFSANESİ ROSSİ

İtalyanların dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, yeni sezonu hafta sonunda Katar'da yapılacak yarışla başlayacak MotoGP'nin birçok unvanını elinde bulunduruyor.

MotoGP'de 7 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan "Doktor" lakaplı Rossi, 1996 yılında 125cc ile başlayan kariyerine, 2000 yılından itibaren MotoGP'de devam etti.

MotoGP kariyerinde toplam 288 yarışa çıkan 38 yaşındaki İtalyan sürücü, en çok yarış kazanan, en çok ikinci ve üçüncü olan pilot unvanlarını elinde bulunduruyor.

- Rekor peşinde

En son 2009 yılında şampiyonluğa ulaşan Rossi, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde vatandaşı Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak olacak.

Toplam 7 şampiyonluğu bulunan Rossi, bu sezon 1960'lı yılların sonu ile 1970'li yılların başında elde ettiği 8 şampiyonlukla lider durumda bulunan Agostini'yi yakalamak için mücadele edecek.

İtalyan pilot, geçen yıl genel klasmanda İspanyol Marc Marquez'in ardından ikinci sırayı elde etmişti.

- 88 yarış kazandı

"Doktor", MotoGP kariyerinde kazandığı 88 grand prix ile bu alanda lider durumda bulunuyor.

Giacomo Agostini, 68 yarış birinciliği ile ikinci, Avustralyalı Mick Doohan ise 54 zaferle üçüncü sırada yer alıyor.

Rossi, 55 kez ikinci, 42 kez de üçüncü olurken, 54 pole pozisyon ve 75 de en hızlı tur derecelerine sahip oldu.

MotoGP tarihinde en çok pole pozisyon kazanan sürücü ise Mick Doohan oldu. Avustralyalı sürücü, kariyerinde 58 pole pozisyon elde etti.



- En iyi 10

MotoGP'de tüm zamanların en iyi 10 sürücüsünün istatistikleri şöyle: