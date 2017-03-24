Vodafone Arena 1 saat kararacak!
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VODAFONE ARENA 1 SAAT KARARACAK!

Vodafone Arena 1 saat kararacak!

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Arena'nın ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 25 Mart Salı Cumartesi günü 1 saatliğine kapatılacak.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Arena'nın ışıkları, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 25 Mart Salı Cumartesi günü 1 saatliğine kapatılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2007'den bu yana tüm dünyada aynı gün gerçekleştirilen "Dünya Saati" kampanyasına bu yıl Beşiktaş'ın da katılacağı belirtildi.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte Vodafone Arena'nın 20.30 ve 21.30 saatleri arasında ışıklarının kapatılacağı kaydedildi.

Paris'te Eyfel Kulesi, Londra'da Golden Gate Köprüsü, Pisa'da Pisa Kulesi ve Sidney'de Opera Binası başta olmak üzere birçok yapıda bu etkinliğin gerçekleştirileceği ifade edildi.

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