F1'İN EN YAŞLISI RAİKKONEN

Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise Lance Stroll oldu.

Ferrari'nin deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 37 yaş ile ilk sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez Formula 1'de mücadele edecek 18 yaşındaki Williams pilotu Kanadalı Lance Stroll ise en genç pilot olarak dikkati çekti.

Alonso'nun 274 Grand Prix tecrübesi

McLaren-Honda takımı adına yarışan 35 yaşındaki Fernando Alonso, 274 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıktı.

Ferrari'den Raikkonen 253, Williams'tan Brezilyalı Felipe Massa ise 251 Grand Prix ile Alonso'yu izledi.

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (53), en çok pole pozisyonu elde eden (61) ve en çok podyuma çıkan (104) pilot oldu. Raikkonen de en çok hızlı tura sahip (43) pilot olarak göze çarptı.

4 dünya şampiyonu

Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 4'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Sebastian Vettel 4 kezle başı çekerken, Lewis Hamilton 3, Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

13'ünün yarış birinciliği yok

Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi.

Lewis Hamilton (53), Sebastian Vettel (42), Fernando Alonso (32), Kimi Raikkonen (20), Felipe Massa (11), Daniel Ricciardo (4) ve Max Verstappen (1) Grand Prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Sergio Perez, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Jolyon Palmer, Pascal Wehrlein, Stoffel Vandoorne, Marcus Ericsson ve Esteban Ocon ile bu sezon ilk kez Formula 1'de mücadele edecek Lance Stroll, Grand Prix kazanamadı.

Pilotlar ve kariyerleri

Formula 1'de yeni sezonda mücadele edecek 20 pilot ve kariyerleri şöyle:

Takım Pilot GP KGP Pole Pod. H.Tur Puan D.Ş. Mercedes Lewis Hamilton 188 53 61 104 31 2247 3 Mercedes Valtteri Bottas 78 0 0 9 1 411 0 Red Bull Daniel Ricciardo 109 4 1 18 8 616 0 Red Bull Max Verstappen 40 1 0 7 1 253 0 Williams Felipe Massa 251 11 16 41 15 1124 0 Williams Lance Stroll 0 0 0 0 0 0 0 Ferrari Sebastian Vettel 179 42 46 86 28 2108 4 Ferrari Kimi Raikkonen 253 20 16 84 43 1360 1 McLaren Stoffel Vandoorne 1 0 0 0 0 1 0 McLaren Fernando Alonso 274 32 22 97 22 1832 2 Force India Sergio Perez 116 0 0 7 3 367 0 Force India Esteban Ocon 9 0 0 0 0 0 0 Toro Rosso Carlos Sainz 40 0 0 0 0 64 0 Toro Rosso Daniil Kvyat 59 0 0 2 1 128 0 Haas Romain Grosjean 104 0 0 10 1 316 0 Haas Kevin Magnussen 41 0 0 1 0 62 0 Sauber Pascal Wehrlein 21 0 0 0 0 1 0 Sauber Marcus Ericsson 56 0 0 0 0 9 0 Renault Nico Hulkenberg 117 0 1 0 0 362 0 Renault Jolyon Palmer 21 0 0 0 0 1 0



Takım Pilot GP KGP Pole Pod. H.Tur Puan D.Ş. Mercedes Lewis Hamilton 188 53 61 104 31 2247 3 Mercedes Valtteri Bottas 78 0 0 9 1 411 0 Red Bull Daniel Ricciardo 109 4 1 18 8 616 0 Red Bull Max Verstappen 40 1 0 7 1 253 0 Williams Felipe Massa 251 11 16 41 15 1124 0 Williams Lance Stroll 0 0 0 0 0 0 0 Ferrari Sebastian Vettel 179 42 46 86 28 2108 4 Ferrari Kimi Raikkonen 253 20 16 84 43 1360 1 McLaren Stoffel Vandoorne 1 0 0 0 0 1 0 McLaren Fernando Alonso 274 32 22 97 22 1832 2 Force India Sergio Perez 116 0 0 7 3 367 0 Force India Esteban Ocon 9 0 0 0 0 0 0 Toro Rosso Carlos Sainz 40 0 0 0 0 64 0 Toro Rosso Daniil Kvyat 59 0 0 2 1 128 0 Haas Romain Grosjean 104 0 0 10 1 316 0 Haas Kevin Magnussen 41 0 0 1 0 62 0 Sauber Pascal Wehrlein 21 0 0 0 0 1 0 Sauber Marcus Ericsson 56 0 0 0 0 9 0 Renault Nico Hulkenberg 117 0 1 0 0 362 0 Renault Jolyon Palmer 21 0 0 0 0 1 0



Takım Pilot GP KGP Pole Pod. H.Tur Puan D.Ş. Mercedes Lewis Hamilton 188 53 61 104 31 2247 3 Mercedes Valtteri Bottas 78 0 0 9 1 411 0 Red Bull Daniel Ricciardo 109 4 1 18 8 616 0 Red Bull Max Verstappen 40 1 0 7 1 253 0 Williams Felipe Massa 251 11 16 41 15 1124 0 Williams Lance Stroll 0 0 0 0 0 0 0 Ferrari Sebastian Vettel 179 42 46 86 28 2108 4 Ferrari Kimi Raikkonen 253 20 16 84 43 1360 1 McLaren Stoffel Vandoorne 1 0 0 0 0 1 0 McLaren Fernando Alonso 274 32 22 97 22 1832 2 Force India Sergio Perez 116 0 0 7 3 367 0 Force India Esteban Ocon 9 0 0 0 0 0 0 Toro Rosso Carlos Sainz 40 0 0 0 0 64 0 Toro Rosso Daniil Kvyat 59 0 0 2 1 128 0 Haas Romain Grosjean 104 0 0 10 1 316 0 Haas Kevin Magnussen 41 0 0 1 0 62 0 Sauber Pascal Wehrlein 21 0 0 0 0 1 0 Sauber Marcus Ericsson 56 0 0 0 0 9 0 Renault Nico Hulkenberg 117 0 1 0 0 362 0 Renault Jolyon Palmer 21 0 0 0 0 1 0



Takım Pilot GP KGP Pole Pod. H.Tur Puan D.Ş. Mercedes Lewis Hamilton 188 53 61 104 31 2247 3 Mercedes Valtteri Bottas 78 0 0 9 1 411 0 Red Bull Daniel Ricciardo 109 4 1 18 8 616 0 Red Bull Max Verstappen 40 1 0 7 1 253 0 Williams Felipe Massa 251 11 16 41 15 1124 0 Williams Lance Stroll 0 0 0 0 0 0 0 Ferrari Sebastian Vettel 179 42 46 86 28 2108 4 Ferrari Kimi Raikkonen 253 20 16 84 43 1360 1 McLaren Stoffel Vandoorne 1 0 0 0 0 1 0 McLaren Fernando Alonso 274 32 22 97 22 1832 2 Force India Sergio Perez 116 0 0 7 3 367 0 Force India Esteban Ocon 9 0 0 0 0 0 0 Toro Rosso Carlos Sainz 40 0 0 0 0 64 0 Toro Rosso Daniil Kvyat 59 0 0 2 1 128 0 Haas Romain Grosjean 104 0 0 10 1 316 0 Haas Kevin Magnussen 41 0 0 1 0 62 0 Sauber Pascal Wehrlein 21 0 0 0 0 1 0 Sauber Marcus Ericsson 56 0 0 0 0 9 0 Renault Nico Hulkenberg 117 0 1 0 0 362 0 Renault Jolyon Palmer 21 0 0 0 0 1 0

