San Antonio Spurs avantajı kaptı
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SAN ANTONİO SPURS AVANTAJI KAPTI

San Antonio Spurs avantajı kaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Memhpis Grizzlies'ı 97-90 mağlup ederek olası bir play-off eşleşmesinde avantaj sağladı.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, konuk ettiği Memhpis Grizzlies'ı 97-90 mağlup ederek olası bir play-off eşleşmesinde avantaj sağladı.

NBA'de 5 maç oynandı. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, play-off'a kalmayı garantileyen ikinci sıradaki San Antonio Spurs, yedinci sıradaki Memhpis Grizzlies'ı 97-90 yendi ve rakibine karşı olası bir play-off eşleşmesinde evinde daha fazla maça çıkma fırsatını ele geçirdi.

55 galibiyetli Spurs'te LaMarcus Aldridge 23 sayı ve 8 ribaunt ile maçın en skorer oyuncusu olurken, kariyerindeki 15 bininci sayıyı da bu karşılaşmada attı. Kawhi Leonard 19 sayı ve 7 ribaunt, Patty Mills 15 sayı, Tony Parker ise 13 sayı ve 7 asistle skora destek verdi.

Sezonun 32. mağlubiyetini alan 40 galibiyetli Grizzlies'ta Mike Conley 22 sayı ve 6 asistle oynarken, Marc Gasol ise 13 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

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