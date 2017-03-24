MAVERİCKS SON ANDA KAZANDI

Günün en çekişmeli mücadelesinde Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Los Angeles Clippers'ı Harrison Barnes'ın son saniye basketiyle 97-95 mağlup etti.
Play-off'a kalma mücadelesi veren Batı Konferansı 10'uncusu Mavericks'te Seth Curry 23, Barnes 21, Dirk Nowitzki ise 14 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Batı Konferansı 5'incisi Clippers'ta Blake Griffin 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, DeAndre Jordan 14 sayı ve 18 ribaunt ile double-double yaptı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 126-98
Miami Heat-Toronto Raptors: 84-101
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-95
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 97-90
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 110-95