MotoGP'de sezon başlıyor
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MOTOGP'DE SEZON BAŞLIYOR

MotoGP'de sezon başlıyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2017 sezonu, 26 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

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Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2017 sezonu, 26 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan pistte, Cumartesi günü TSİ 20.35'te sıralama turları, 26 Mart Pazar günü ise TSİ 21.00'de yarış gerçekleştirilecek.

Uzunluğu 5,4 kilometre olan Lusail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak.

MotoGP'de 18 yarışa sahne olacak sezon, 12 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde sona erecek.

2017 takvimi

MotoGP'de 2017 yılı takvimi şöyle:

Grand Prix Pist Tarih
Katar Lusail 26 Mart
Arjantin Termas de Rio Hondo 9 Nisan
ABD Americas 23 Nisan
İspanya Jerez 7 Mayıs
Fransa Le Mans 21 Mayıs
İtalya Mugello 4 Haziran
Katalonya Barcelona 11 Haziran
Hollanda TT Assen 25 Haziran
Almanya Sachsenring 2 Temmuz
Çekya Brno 6 Ağustos
Avusturya Spielberg 13 Ağustos
Büyük Britanya Silverstone 27 Ağustos
San Marino Misano 10 Eylül
Aragon MotorLand Aragon 24 Eylül
Japonya Motegi 15 Ekim
Avustralya Phillip Island 22 Ekim
Malezya Sepang 29 Ekim
Valencia Ricardo Tormo 12 Kasım
 
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