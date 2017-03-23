HOPF: "GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Hopf, hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için İsveç basınına açıklamalarda bulunurken, "Bu haberler gurur verici. Türkiye'de iyi işler yaptığımı gösterir." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 29 yaşındaki kalecisi Hopf, bu sezon gösterdiği performansla Aralık ayı içerisinde Bayern Münih'in dünyaca ünlü kalecisi Neuer'den bile az gol kalesinde gördü.



Hopf, hakkında çıkan Fenerbahçe haberleri için İsveç basınına açıklamalarda bulunurken, "Bu haberler gurur verici. Türkiye'de iyi işler yaptığımı gösterir." dedi.



Fenerbahçe hakkında konuşan İsveçli kaleci, "Bu konuda yorumda bulunmam yanlış olur. Gençlerbirliği ile bir yıl daha kontratım var. Bu haberleri duymak mutluluk veriyor, işimi iyi yaptığımı gösteriyor. Gençlerbirliği'nde iyi bir performansımız var. Defans hattı ile çok iyi anlaşıyorum ve zaten bu yüzden çok az gol yiyoruz. Buraya geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.



Johannes Hopf, 2015 yılında İsveç Ligi takımlarından Hammarby'den Gençlerbirliği'ne 975 bin Euro karşılığında transfer edilmişti. Hopf, bu sezon Süper Lig'de 24 maçın 11'inde kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.