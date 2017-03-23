FATİH TERİM İLK 11'İ BELİRLEDİ

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ay-yıldızı takım oyuncuları yapılan son antrenmana koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan oyuncular, 5’e 2 top kapma çalışması ile antrenmana devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olan çalışma daha sonra basın mensuplarına kapatıldı. A Milli Futbol Takımı oyuncuları ve teknik heyet basın mensupları antrenman sahasından çıkmadan önce orta sahada bir araya gelerek toplu fotoğraf verdi. Çalışma yarı alanda yapılan taktik maçla sona erdi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Cuma günü saat 20.00’da 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanacak 5. maçta sahaya çıkacak oyuncularını belirledi. Dün akşam yapılan antrenmanda kalede Volkan Babacan, defansta Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, orta sahada Emre Mor, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Volkan Şen, forvette ise Cenk Tosun’u oynatmıştı. Terim, çift kalenin ikinci yarısında ise Volkan Şen yerine Enes Ünal’ı forvete alarak hücum hattını ikiledi. Fatih Terim’in olası sonuca göre maç içerisinde forvet hattını iki oyuncuya çıkaracağı öğrenildi.