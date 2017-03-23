Galatasaray'da çifte doğum günü
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GALATASARAY'DA ÇİFTE DOĞUM GÜNÜ

Galatasaray'da çifte doğum günü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılı oyuncular Hakan Balta ve Tolga Ciğerci'nin doğum günü kutlandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürürken, sarı-kırmızılı oyuncular Hakan Balta ve Tolga Ciğerci'nin doğum günü kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde günü çift antrenmanla geçiren sarı-kırmızılı ekipte, 34 yaşına giren Hakan Balta ve 25 yaşına giren Tolga Ciğerci için pasta kesildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Hakan Balta'nın Tolga Ciğerci'ye pasta yedirdiği bir fotoğrafı internet sitesinden paylaşarak, her iki oyuncunun da doğum günlerini kutladı.

Galatasaray, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek idmanla Adanaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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