İLK RAUNT FENERBAHÇE'NİN

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.
Organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek takım, 4 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında belli olacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Stanislava Simic (Sırbistan)
Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Nilay Özdemir)
Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Uslupehlivan, Tom Kom, Şeyma Ercan)
Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 25-21, 12-15
Süre: 125 dakika (23, 28, 27, 29, 18)