İlk raunt Fenerbahçe'nin
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İLK RAUNT FENERBAHÇE'NİN

İlk raunt Fenerbahçe'nin

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

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Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek takım, 4 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında belli olacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Stanislava Simic (Sırbistan)

Eczacıbaşı VitrA: Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Nilay Özdemir)

Fenerbahçe: Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Uslupehlivan, Tom Kom, Şeyma Ercan)

Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 25-21, 12-15

Süre: 125 dakika (23, 28, 27, 29, 18)

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