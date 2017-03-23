"Bugün oynasam en az 80-100 milyon avro ederdim"
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"BUGÜN OYNASAM EN AZ 80-100 MİLYON AVRO EDERDİM"

"Bugün oynasam en az 80-100 milyon avro ederdim"

Sarı-kırmızılı ekipte unutulmaz gollere imza atan Jardel, "Bugün oynasam en az 80-100 milyon avro ederdim" dedi.

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Bir dönem Galatasaray formasını da giyen Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'den dikkat çekici açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı ekipte unutulmaz gollere imza atan Jardel, "Bugün oynasam en az 80-100 milyon avro ederdim" dedi.

18 Eylül 1973 doğumlu olan ve "Süper Mario" olarak adlandırılan Jardel, 2001-2003 yıllarında oynadığı Portekiz'in Sporting Lizbon Kulübü'nün resmi televizyonuna açıklamada bulundu.

Kariyerinde Sporting Lizbon formasını giymekten ve bu takımda Ricardo Quaresma, Hugo Viana, Cristiano Ronaldo ile oynamış olmaktan çok gurur duyduğunu belirten Jardel, "Real Madrid, Milan veya Barcelona gibi bir kulüpte oynayabilirdim ama oynamadım. Belki bunun nedenini bir gün anlatırım." ifadelerini kullandı.

Brezilya, Portekiz, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Arjantin, Kıbrıs Rum Kesimi, Avustralya ve Bulgaristan gibi dünyanın birçok ülkesindeki takımlarda futbol oynayan 43 yaşındaki Jardel, 2000-2001 sezonunda Galatasaray'da forma giydiği 43 resmi maçta 34 gol kaydetmişti.

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