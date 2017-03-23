TERİM'DEN YABANCI KURALIYLA İLGİLİ SERT ÇIKIŞ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Terim, son günlerin tartışma konularından biri olan ''yabancı kuralı''nın geri getirilmesiyle ilgili olarak ''Ben, milli takım hocası olmama rağmen yabancı kuralı serbestliğini teklif ettim. Futbolumuzun marka değerini artırmak istedik... Sınır olmasın diyorum. Başkaları 2018/19'dan sonra başka karar alabilir...Milli takımda başarısız olduğumda 'Yabancı kuralı başarısız etti' demedim. Yine söylüyorum, kimse yabancı almak zorunda değil''dedi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

''İstemiyorsanız yabancı almayın''

''Almanya'da serbest mi serbest? AB ülkelerinde serbest, Dünya Şampiyonu, İspanya hem Dünya hem Avrupa Şampiyonu, bunların hepsinde serbest''

''Bizim istediğim ciddi şeyler var. Türk futbolcusunu dışarıya gitmesi. Bu milli takıma tesir ediyor diyorsanız hiç alakası yok. Bu kural sonrasında milli takım Avrupa Şampiyona'sına katıldı. Biz bu kuralı açıklarken 4 sene diye açıkladık. Kurallar hemen koyulup hemen kaldırılamaz''

''Ben hatırlıyorum beyanları açıklamaları. Hiç adil oynamıyoruz denildi. Türk oyuncuların yurt dışına 6+2 kuralı varken Türk oyuncularda gitmemek için bazı düşünceleri vardı. Ben o paraları alamam diye gitmiyorlardı. Enes Ünal dışarıda oynuyor. Emre Çolak Deportivo'da oynuyor. Yabancı kaleciyi engellemek için kadroda bir Türk kaleci olmak zorunda diye belirledik.''

''Kanaatim, yabancı kuralının faydalı olduğu yönünde. İstemiyorsanız yabancı almayın, 28 Türk yapın kadroyu. Zorunluluk yok ki..Ben 4 yabancıyla Avrupa şampiyonu oldum, sınır olmasın diyorum. Başkaları 2018/19'dan sonra başka karar alabilir...Milli takımda başarısız olduğumda "Yabancı kuralı başarısız etti" demedim. Yine söylüyorum, kimse yabancı almak zorunda değil''

Porto ve Ajax örneği

''Yerli oyuncuları oynatan Türk kulüplerine teşvik vererek başladık ve bu ödüllendirmeler devam edecektir. Mali dengeleri korumak da söz konusu olabilir ama çok enteresan şeylere ulaştım incelerken. Ülkemiz de Porto, Ajax bu ikisi alt yapıya önem veren bir fabrika diye adlandırılan, ağzımızın suyu aka aka anlattığımız transfer rakamlarını inceledim ve hepsini sizlere vereceğim. %60 yabancı oynuyor ikisini de inceledim ama bu bir felsefe.Yabancı kuralı size mani değil. Öyle bir şey olsa ben neden kendim isteyeyim''

''Deniz Yılmaz örneği''

''Bursaspor futbolcusu Deniz, otomatik olarak yabancı statüsüne girdi. Daha evvel Türk hakkı kazanmış oyuncular başka bir ülkeyi seçtikleri vakit otomatik olarak yabancı oyuncu oluyor. Böyle bir ayrım yapıldı. Çok ince elendi, çok sık dokundu buna emin olabilirsiniz''