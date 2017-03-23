MİLLİLER, FİNLANDİYA'YI 4-1'LE GEÇTİ

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elit tur 1. Grup'taki ilk maçında Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti.

Elit turda 1. Grup maçları Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde başladı.

Türkiye ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmayı, Galler Futbol Federasyonundan Iwan Arwel Griffith yönetti.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki Türk Milli Takımı, müsabakaya Berke Özer, Ramazan Emirhan Civelek, Abdussamed Karnuçu, Ozan Muhammed Kabak, Sefa Akgün, Umut Güneş, Kerem Atakan Kesgin, Malik Karaahmet, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Bekir Melih Gökçimen 11'i ile başladı.

Türkiye'nin gollerini 17. dakikada Atalay Babacan, 20. dakikada Ozan Muhammed Kabak, 39. dakikada Yunus Akgün ve 53. dakikada Sefa Akgün kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü ise 56. dakikada Maximo Tolonen attı.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Almanya, Ermenistan'ı 10-1 mağlup etti.

Türkiye, gruptaki diğer maçlarında 25 Mart Cumartesi günü Ermenistan, 28 Mart Salı günü ise Almanya ile karşılaşacak.

Toplam 32 ekibin dörderli 8 grupta mücadele edeceği elit tur maçları sonunda gruplarını lider tamamlayacak takımlarla, tüm gruplar arasından en iyi 7 ikinci, 3-19 Mayıs 2017 tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Hırvatistan, finallere direkt olarak katılacak.