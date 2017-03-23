"TÜRKİYE SAVUNMALAR İÇİN ÇOK ZOR BİR TAKIM"

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile karşılaşacak Finlandiya A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Markku Kanerva, "İki takım için de çok zor bir mücadele olacağına eminim. Türkiye gerçekten savunmalar için çok zor bir takım" dedi. Kaleci Hradecky ise "İyi bir başlangıç yapamadık ama yarından itibaren gruptaki tablonun değişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kanerva, karşılaşma öncesi, takımın kalecilerinden Lukas Hradecky ile maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Elemelere iyi bir başlangıç yapamadıklarını ve grupta bir puanlarının bulunduğunu hatırlatan Kanerva, "Bizim için önemli olan yarın akşamki mücadeleden iyi bir sonuç almak. Ondan sonra, geri kalan maçlarda hedeflerimizi belirlemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Antalya Stadı'nı gezdiğini ve çok beğendiğini anlatan Kanerva, Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yetenekli ve iyi oyuncular bulunduğunu söyledi.

Kanerva, Türkiye karşısında iyi savunma yapabilmenin önemine değinerek, "Takım olarak oynamak ve savunmadan hücuma takım halinde çıkabilmek istiyoruz. Türkiye gerçekten savunmalar için çok zor bir takım. Bu nedenle takım olarak iyi oynamayı ve iyi savunma yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hradecky: "Yeni bir başlangıç olacak"

Finlandiya Milli Takımı'nın kalecilerinden Lukas Hradecky ise Türkiye maçı öncesi heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Maçı sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizen Hradecky, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir başlangıç yapamadık ama yarından itibaren gruptaki tablonun değişeceğine inanıyorum. Takım olarak hocamıza güvenimiz sonsuz. Takım olarak hepimiz birlikte beraber büyüdük. Altyapılarda beraber oynadık. Dolayısıyla takım ruhunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yarın akşamdan itibaren bizim için yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum."

Finlandiya, hazırlıklarını tamamladı

Finlandiya Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın (24.03.2017) Antalya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadı'nda, teknik direktör Markku Kanerva yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.