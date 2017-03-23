"Ankaragücü'nü mağlup edecek potansiyelimiz var"
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"ANKARAGÜCÜ'NÜ MAĞLUP EDECEK POTANSİYELİMİZ VAR"

"Ankaragücü'nü mağlup edecek potansiyelimiz var"

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda lider Ankaragücü ile karşılaşacak Menemen Belediyespor gözdağı verdi.

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Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda lider Ankaragücü ile karşılaşacak Menemen Belediyespor gözdağı verdi.

Son 2 maçta Bugsaşsspor ve Tuzlaspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçtiklerini belirten Teknik Direktör Suat Kaya, "Bu sezon liderlik koltuğunda oturan Ankaragücü ve Gümüşhanespor'u daha önce yenmiştik. Ankaragücü'nü bir kez daha mağlup edecek potansiyelimiz var" dedi. 

Pazar günü 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada 20 bine yakın Ankaragücü taraftarının olacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Dolu tribünler önünde oynamak bizi daha da motive edecek. Futbol her zaman seyirciyle güzel. Futbolcularımızın atmosferden etkinmeyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Suat Kaya, sakatlıkları devam eden stoper Gökhan Sinanoğlu ve golcü Gökhan Ünal'ın kadroda yer almayacağını söyledi.
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