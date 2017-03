SKANDAL HAKEME 8.7 PUAN VERDİLER!

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta skandal bir gol kararı veren hakem Levent Balcı'ya MHK 8.7 not verdi. Hürriyet hakem temsilcisi Mustafa Çulcu detayları anlattı.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Konya Anadolu Selçuk Spor - Fatih Karagümrük AŞ. maçının 35.dakikasında hakem Levent Balcı ve 2 nolu yardımcı hakem Ersin İşsever’in kornere giden topa gol kararı vermeleri kabul edilebilir bir olay değil. Sezon başından bu yana pek çok hakem hatasına tanık olduk ama böylesine bir skandal karara ilk defa tanık oluyoruz.



Maçın hakemi pozisyona 15 metre mesafede önü açık, pozisyonu net görüyor, önce korner kararı veriyor. Sonra ne oluyorsa kararından vazgeçiyor, pozisyona 45 metre mesafedeki yardımcı hakem Ersin İşsever’e uyarak olmayan golü veriyor.

Şimdi; e be hakem kardeşim, önündeki pozisyonu gördüğün halde doğru kararından vazgeçip yardımcı hakeme uyacaksan sen niye sahada hakemlik yapıyorsun? Kendine inancın yoksa bırak o zaman o düdüğü, maçı yardımcı hakem yönetsin.



MHK’ye gelince, yardımcı hakem Ersin İşsever 19 Şubat 2017 de B.B. Erzurum Spor – Ofspor maçında böyle benzer bir karara imza attığı için Ofspor’lulardan büyük tepki almış ve gündem olmuştu. Ama siz aynı hakemi çok başarılıymış gibi iki hafta sonra liderin maçına görevlendirdiniz. Maçın hakemi Levent Balcı ise 5 Şubat 2017 de Fethiyespor – Kocaeli Birlik Spor maçında Fethiye Spor’un iki net penaltısını vermemiş, kötü bir yönetim göstermiş olmasına rağmen bir sonraki hafta ikramiye gibi aynı hakeme yine maç verdiniz. Sizin hiç mi gündemi takibiniz, kurumsal hafızanız yok! Belli ki bu iki hakem çok formsuz. Yazık değil mi takımlara?



Gözlemci notlarını duyunca da şok oldum. Böylesine ligin ve takımların kaderini etkileyecek skandal bir karara imza atmış hakeme nasıl 8.7, yardımcı hakeme nasıl 7.9 notları verilir? Bu da ayrı bir skandal! Oysa burada verilmesi gereken not, “Kabul edilemez performans. Bariz önemli hakem hataları” içerdiği için 6.0 – 6.9 aralığında bir not olmalıydı.



Haaa mevcut MHK’nin sezon başından bu yana yönetim anlayışını gördükten sonra bu skandalları da normal karşılar olduk! Giden puanlar, canı yanan takımlar, ahbap çavuş ilişkisi verilen notlar, olan futbolumuzun marka değerine oluyor. Kimin umurunda?



