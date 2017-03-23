ELAZIĞSPOR 50 YAŞINDA

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Elazığspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Karataş, "50 yıldır dimdik ayakta olan kulübümüzün birlik ve beraberlik içerisinde, önümüzdeki süreçte çok daha iyi yerlere geleceğine olan inancımız tamdır" dedi.

Elazığspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Karataş, yayınladığı mesajında, 1967 yılında kurulan kulübün daha önce olduğu gibi bundan sonra da bordo-beyaz renklerine gönül veren taraftarıyla bir bütün olarak önemli başarılar elde edeceğini belirtti.

Yönetim kurulu başkanı Karataş, "50 yıldır dimdik ayakta olan kulübümüzün birlik ve beraberlik içerisinde, önümüzdeki süreçte çok daha iyi yerlere geleceğine olan inancımız tamdır. Kulübümüzün 50. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyor, kurucularımıza, emektarlarımıza ve bu kulüp için büyük özverilerle çalışan Elazığsporlu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kuruluş yılından bu yana, kulübe emek vermiş tüm değerli büyüklerini minnet ve şükranla anan Karataş, tüm Elazığsporluları en içten dilekleriyle kutladı.

23 Mart 1967'de Merkez Gençlikspor, Güvenspor ve Harputspor kulüplerinin birleşmesiyle kurulan bordo-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez 2001-2002 sezonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Elazığ temsilcisi geride kalan 25 haftada topladığı 28 puanla 12. sırada yer alıyor.