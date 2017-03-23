PFDK CEZA YAĞDIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, Trabzonspor ve Beşiktaş dahil pek çok kulübe ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 64 sayılı toplantısında alın karar şöyle;



1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.03.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ÜST A bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BURSASPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 19.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI C1 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş.'nin, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR TRİBÜN ALT TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ELAZIĞSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ENGİN İPEKOĞLU'nun, 19.03.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON DOĞU ALT 120,121,122,123,124,125,126,127,128 MARATON DOĞU ÜST 226,227,228,229 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 19.03.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON KUZEY ÜST MİSAFİR 210,211,212,213 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR - SİVASSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- 1461 TRABZON Kulübü sporcusu OĞUZHAN ACAR'ın, 19.03.2017 tarihinde oynanan 1461 TRABZON - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KARŞIYAKA Kulübü sporcusu MAHMUT TEMÜR'ün, 19.03.2017 tarihinde oynanan TOKATSPOR - KARŞIYAKA Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- EYÜPSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - HATAYSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - İNEGÖLSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- AYDINSPOR 1923 Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan SARIYER - AYDINSPOR 1923 Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.'nin, 19.03.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. başkanı OSMAN EYÜBOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. - ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR Kulübü teknik sorumlusu BİLGİN ERDEM'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- OFSPOR A.Ş. yöneticisi SAVAŞ TOPALOĞLU'nun, 19.03.2017 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - OFSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu MEHMET ALBAYRAK'ın, 19.03.2017 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- KOCAELİ BİRLİK SPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR - KOCAELİ BİRLİK SPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek forma setini eşgüdüm toplantısında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - BUCASPOR Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle takdiren 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, müsabakaya biletsiz seyirci alınması nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu DENİZ NAKİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. antrenörü KASIM ÇIKLA'nın, 19.03.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ALTAY Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan ALTAY - KOCAELİSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübü idarecisi ÖZDEN TÖRAYDIN'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu EMRE AKTAŞ'ın, 19.03.2017 tarihinde oynanan BEYLERBEYİSPOR - VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DERİNCE SPOR A.Ş.'nin, 19.03.2017 tarihinde oynanan DERİNCE SPOR A.Ş. - BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- PAZARSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan PAZARSPOR - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PAZARSPOR Kulübü sporcusu MAKSUT BİRBEN'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- 12 BİNGÖLSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR - BERGAMA BLD.SPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 12 BİNGÖL SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 19.03.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - AFJET AFYONSPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 18.03.2017 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş. - SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, hakem ve misafir takım soyunma odalarında sıcak suyun akmaması suretiyle talimatlara aykırı hareket etmesinden dolayı takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu ADEM ÇİÇİN'in, 19.03.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu MILADIN STEVANOVIC'in, 18.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu NECMİ ÇELİK'in, 18.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GAZİANTEPSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- BALIKESİRSPOR Kulübü sporcusu ENES BAŞKURT'un, 18.03.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - MERSİN İDMANYURDU U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- MERSİN İDMANYURDU Kulübünün, 18.03.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - MERSİN İDMANYURDU U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f Maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada MERSİN İDMANYURDU Kulübü sporcusu EMRE CAN DÖNMEZ'in cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MERSİN İDMANYURDU Kulübü teknik sorumlusu BURHAN BAYGIN'ın, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK