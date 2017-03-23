OKAN BURUK'TAN 1,5 YILLIK İMZA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk, "Takım olarak tekrar çıkışa geçeceğiz, taraftarımızdan bize destek olmasını istiyoruz." dedi.

Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'in katılımıyla Okan Buruk'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisar Belediyespor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Buruk, "Türkiye'nin en sevilen, en beğenilen, çok iyi yönetilen bir kulübü. Burada çalışmak benim için bir onurdur." diye konuştu.

Agresif ve inatçı bir takım olmak istediklerini kaydeden Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"İnişler ve çıkışlar olabiliyor. Takım 3 maç arka arkaya kaybetti. Bu dönemden çıkmak için güvene ve kazanmaya ihtiyacımız var. Takım olarak tekrar çıkışa geçeceğiz, taraftarımızdan bize destek olmasını istiyoruz."

Okan Buruk'un yardımcılıklarını İrfan Saraloğlu, Stjepan Tomas, Dursun Genç, Can Okuyucu ve Cem Kavçak yapacak.

İmza töreninin ardından Buruk, takımla ilk çalışmasına çıktı.