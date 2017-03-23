UEFA sıralamasında ilk 6 kesinleşti
﻿
Site İçi Arama
﻿

UEFA SIRALAMASINDA İLK 6 KESİNLEŞTİ

UEFA sıralamasında ilk 6 kesinleşti

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 6'da yer almayı garantiledi. Türkiye'den 2 ekip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

257 Okunma

İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 6'da yer almayı garantiledi. Türkiye'den 2 ekip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek finalistlerinin netleşmesiyle ülke puanı sıralaması güncellendi. Ülkelerin, UEFA kulüp organizasyonlarında kaç takımla temsil edileceğini belirleyen sıralamanın ilk 6 basamağı da kesinleşti.

Bu doğrultuda, ilk 4'te yer almayı garantileyen İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan, UEFA sıralamasını ilk 3 içinde bitirenler, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 4'er kulüple katılacak. 4. sırayı alacak ülkenin yanı sıra 5. Fransa ve 6. Rusya'dan ise 3'er takım, Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına katılım hakkı kazanacak.

7'ncilikten 10'unculuğa kadar sıralanan ülkelerden (Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye) de 2'şer ekip Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

UEFA ülke puanı sıralaması, yeni Şampiyonlar Ligi'nde statüsü sebebiyle büyük önem taşıyor. 2018-19 sezonundan itibaren 3 yıllığına yürürlüğe girecek format doğrultusunda, ülke puanı sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan ülkelerin liglerinde ilk 4'e giren kulüpler, eleme oynamadan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

ETİKETLER
Osmanlıspor'da Hamzaoğlu ile ilk çalışma yapıldı
Gençlerbirliği antrenmanında kimler yoktu?
"Ankaragücü'nü mağlup edecek potansiyelimiz var"
Osmanlıspor'da Hamzaoğlu dönemi resmen başladı
Gençlerbirliği yönetiminden Mehmet Baykan'a ziyaret
4
Yiğiner: "Binde 1'ini versinler, adaletsizlik kalmaz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿