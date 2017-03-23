GÜREŞ FEDERASYONU'NDAN ANLAMLI DAVET

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde gazi olan güreşçi İsmet Eker'i, doğrudan Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası finallerine davet etti.

15 yaşındaki güreşçi İsmet Eker, o gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde babası ve kardeşleriyle birlikte darbecilere karşı mücadele verirken, vücuduna 3 kurşun ve 5 şarapnel parçası isabet etmişti. Uzun süre güreşten uzak kalan sporcu, başkan Aydın'ın davetiyle elemeleri geçerek Kayseri'de başlayacak şampiyonada mücadele edecek.

TGF Başkanı Musa Aydın, İsmet'in bu millet için kendi canını ortaya koyduğunu dile getirerek, "İsmet'in yaşı küçük ama yüreği kocaman. Pehlivanımızı o çok sevdiği güreşten uzak tutmaya gönlümüz razı gelmezdi." dedi.

15 yaşındaki güreşçi, bugün olsa yine meydanlara ineceğini vurgulayarak, "Bu kez gazi değil, şehit olmak istiyorum. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız için yine olsa giderim." diye konuştu.

Güreşi çok sevdiğini dile getiren İsmet, "Bu yaralanmadan dolayı uzun süre güreşimi yapamadım. Ancak bana yeniden bu imkanı sağlayan başkanıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.