Japon voleybolcular Akbaş'a emanet

Türk başantrenör Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıracak.

Romanya’nın CSM Bükreş takımının başına geçtiği ocak ayından beri ligde hiç maç kaybetmeyen Akbaş, Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı Genel Menajeri Naoki Miyashita ile Bükreş'te bir araya gelerek, sözleşme imzaladı. Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlayacak Akbaş, Japonya Milli Takımı'nın ilk yabancı antrenörü unvanını da aldı.

Daha önce Çin'in Guangdong Evergrande VC takımının yanı sıra Türk Telekom, Galatasaray ve VakıfBank takımlarında da antrenörlük yapan Ferhat Akbaş, aynı zamanda CSM Bükreş'teki görevine de devam edecek.

Akbaş, 2015-2016'da A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğü ve milli takımlar sorumluluğunu üstlenmişti.