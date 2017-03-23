ÇALIMBAY TAKIMDAN MEMNUN

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Şu ana kadar çizdiğimiz grafik ve istikrar çok iyi. Önemli olan bunu kalan maçlarımızın sonuna kadar devam ettirmek." dedi.

Çalımbay, ligde son oynadıkları Beşiktaş maçında taraftarlardan çok büyük destek gördüklerini belirterek, sahalarında oynayacakları ligdeki diğer maçlarda da aynı kalabalığı ve coşkuyu görmek istediklerini söyledi.

Çalımbay, amaçlarının ligi ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki sezon da bambaşka bir takım olarak çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bunun en büyük desteğini de taraftarlardan göreceğiz." diye konuştu.

Ligde kalan 9 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini ancak oynayacakları en kritik maçın önlerindeki Kayserispor karşılaşması olduğunu dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:

"Tek düşüncemiz, kendi sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi bir şekilde bitirmek. Onun için de takım olarak çalışmalara başladık ancak izinli ve milli takıma giden arkadaşlarımız var. Burada yönetim ve taraftar olsun bize inanılmaz destek verdiler. Hep beraber bütünleşince çok güzel şeyler ortaya çıktı. Önemli olan bunun sonunu çok iyi getirmek. Onun için de ilk oynayacağımız Kayserispor maçı hakikaten çok kritik bir maç. Bu maç yolumuzu, nereye gideceğimizi çizecek. Onun için de bu maçı bizim çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Çalımbay, sakatlığı bulunan Diego'nun Kayserispor karşısında sahada olup olmayacağının belli olmadığını, ailevi sorunları bulunan Motta'nın ise forma giyemeyeceği bildirdi. Diego'nun koşulara başladığını aktaran deneyimli teknik adam, Brezilyalı futbolcunun pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlaması durumunda sahadaki yerini alacağını kaydetti.

- "Milli takımın bu maçı mutlaka geçmesi gerekiyor"

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Finlandiya ile Antalya'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na da başarı dileklerinde bulunan Çalımbay, "Milli takımımıza canı gönülden inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Son oynadığımız maçta iyi moral kazandık. Milli takımımızın yoluna devam etmesi için bu maçı mutlaka geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Eto'o'nun transfer iddialarıyla ilgili soru üzerine, yönetimle takımın durumu ve önlerindeki 9 maçla ilgili toplantılar yapacaklarını anlatarak, "Bu toplantılarda her şeyi konuşacağız. Şu anda Eto'o ile ilgili somut bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Çalımbay, Antalyaspor'dan A Milli Takım kadrosuna oyuncu alınmaması ile ilgili soruya, bunun Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kararı olduğunu ve buna saygı duyduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, Terim'in oyuncularını takip ettiğini ve işine yarayacak futbolcuları da ileride kadroya katacağına inandığını sözlerine ekledi.