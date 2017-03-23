"2017 YILINA GALİBİYETLE BAŞLAMAK AMACINDAYIZ"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, amaçlarının 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bulunmak olduğunun altını çizerek, "Bu hedeften şaşmak yok." ifadesini kullandı.

Finlandiya müsabakası öncesi maç kitabında "2017'ye galibiyetle başlayacağız." başlığı altında görüşlerini aktaran Terim, şunları kaydetti:

"Elemeler başlarken, Türkiye'nin 15 yıldır süren Dünya Kupası hasretine son vermeyi hedef olarak seçtik. Güçlükler yaşasak da emellerimizden vazgeçmedik, inancımızı ise hiç kaybetmedik. Bu yüzden diyoruz ki; hedefimiz 2018 Dünya Kupası'nda bulunmak ve bu hedeften şaşmak yok."

Finlandiya karşılaşmasıyla, gruptaki tüm rakiplerle ilk maçları tamamlamış olacaklarını anlatan Terim, şu görüşleri paylaştı:

"Artık önümüzde birbirinden önemli 6 karşılaşma bulunuyor. Finlandiya ve haziran ayında Kosova ile oynayacağımız iki maçta sahadan 6 puanla ayrılarak eylül ayında başlayacak çiftli maçlara kayıpsız girmek istiyoruz. Kendi sahamızda yapacağımız maçların tamamını kazanmak da olmazsa olmazımız. 2017 yılına galibiyetle başlamak amacındayız ve 24 Mart Cuma akşamı yapacağımız Finlandiya müsabakası, bu öncelikli hedefimizin hayata geçmesindeki ilk sınav."

Bu karşılaşmada en büyük destekçilerinin Antalya'da tribünleri dolduracak taraftarlar olacağını belirten Terim, "Antalya'nın yeni, modern stadyumunda 2016 yılında oynadığımız 4 maçta da bileğimizin bükülmemiş olmasında, tribünleri son koltuğuna kadar dolduran Antalyalıların coşkusunun da büyük payı bulunuyor. Her zaman ülkemizin birleştirici gücü olmuş milli takımımız da bu desteğe en güzel karşılığı galibiyetle verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibimiz Finlandiya, Avrupa futbolunda yeniden güçlü konuma gelmek isteyen ve kadrosunda uluslararası tecrübeye sahip futbolcuları barındıran bir takım." ifadesini kullanan Terim, yazısında daha sonra şunları aktardı:

"Fiziğe dayalı, mücadeleci bir futbol oynayan Finlandiya ile Türkiye'nin karşılaşmaları her zaman çok çekişmeli geçti. Bu müsabakanın da benzer özellikte olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle, Finlandiya Milli Takımı'nı 19 yıl sonra ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."