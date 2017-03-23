FORMULA 1'DE ZİRVE YARIŞI KIZIŞABİLİR

2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası öncesindeki testler, Ferrari'nin yeni otomobiliyle son 3 yılın şampiyonu Mercedes'e yakın bir performansa sahip olduğunun işaretlerini verdi.

Formula 1'de yeni sezon öncesi testlerdeki tur zamanları, otomobillerin yakıt yükü, hangi ayarlara sahip olduğu, motorun hangi kapasitede çalıştığı gibi değişkenler bilinmediğinden ortaya net bir tablo koymasa da takım mühendislerinin nasıl bir iş çıkardığına dair fikir veriyor. İspanya'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleşen 8 günlük testler de son 3 yılda 59 yarışın 51'ini kazanarak açık ara şampiyon olan Mercedes ve diğer takımların performansına ilişkin ipuçları taşıyor.

2007'den bu yana pilotlar, 2008'den beri de takımlar klasmanında şampiyonluk kazanamayan tarihin en başarılı ekibi Ferrari, testlerin en hızlı 2 tur zamanının sahibi oldu. Testlerde en iyi dereceleri yaptığı 2016 sezonunda yarış kazanamayan İtalyan takımı, önceki yıllardan farklı olarak otomobilinin pistteki dengesiyle de beğeni topladı.

Ferrari'nin, armasını taşıyan ilk otomobil 125 S'nin 70. yıl dönümü sebebiyle SF70-H adını verdiği yeni aracı, 4 farklı lastik hamuruyla da en iyi derecelere imza attı. Kimi Raikkonen, süper yumuşak lastiklerle elde ettiği 1:18.634'lük derecesiyle tempoyu belirledi. Sebastian Vettel, en hızlı lastik seçeneği ultra yumuşakla yaptığı 1:19.024 ile takım arkadaşını izledi. Ferrari'nin diğer lastiklerle yaptığı en iyi zamanlar ise yumuşak için 1:19.267 ve orta için 1:21.609 oldu.

Son 3 yılın şampiyonu Mercedes, testlerdeki performansıyla yine güçlü göründü. Mercedes'te Nico Rosberg'in yerine geçen Valtteri Bottas, aynı set lastiklerle pisti Raikkonen'e göre 0.676 saniye daha geç turladı. Ultra yumuşak lastiklerle liderin 0.718 saniye gerisinde kalan Lewis Hamilton ise testlerin 4. en iyi derecesini yaptı.

Geçen yıl 2 yarış birinciliği bulunan ve takımlar klasmanını 2. sırada bitiren Red Bull-TAG Heuer, Ferrari ve Mercedes seviyesinde değilmiş gibi gözüktü. Fakat Max Verstappen, testlerin son günündeki 1:19.438'lik (süper yumuşak lastik) derecesiyle Red Bull'un, zirveden çok da uzakta olmadığının sinyalini verdi.

Bottas'ın gidişiyle emeklilik kararından vazgeçen Williams-Mercedes'in Brezilyalı sürücüsü Felipe Massa, elde ettiği 1:19.420'lik (ultra yumuşak lastik) derecesiyle 2017'de podyum görebilmek adına takımını umutlandırdı.

Yıllardır Formula 1 yarışlarını anlatan tecrübeli yorumcu Serhan Acar da takımlar arasındaki gerçek farkların Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarında anlaşılacağını belirterek, "Yeni kurallarla Ferrari’nin iyi bir atılım yaptığı görülüyor. Şu an Mercedes ve Ferrari’nin zirvede, Red Bull’un ise üçüncü sırada olduğunu söyleyebiliriz. Williams, Force India, Renault, Toro Rosso ve Haas orta grupta gözükürken, en arkada McLaren ve Sauber var." değerlendirmesini yapıyor.

- Raikkonen, 2016'nın "pole" derecesinden 3 saniye daha hızlı

Kimi Raikkonen'in gerçekleştirdiği 1:18.634'lük testlerin en hızlı tur zamanı, 2017 otomobillerinin ne kadar hızlandığını da gösterdi. Ferrari pilotu, Katalonya Pisti'ni, Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın 2016 İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu almasını sağlayan tur zamanından 3.336 saniye daha erken turladı.

Fin sürücü, Felipe Massa'nın 1:18.339 ile 2008 testlerinde kırdığı Katalonya Pisti rekorundan, yalnızca 0.3 saniye yavaştı.

2017 araçlarının geçen sezona göre 3-4 saniye daha hızlı olmasının beklendiğini söyleyen Acar, "Bu seneki otomobillerle bazı pistlerde, tur rekorlarının kırılması mümkün. Bu sene olmasa da doğal gelişimle beraber tarihin en hızlı otomobillerini seneye görebiliriz." diyor.

Ferrari'nin performansını arttırmasıyla F1 severlerin, özlemini çektikleri rekabetçi yarışlar izleyebileceğini aktaran Acar, geçiş konusunda ise hala soru işaretleri bulunduğunu şöyle anlatıyor:

"Geçişlerin sayısı, hızlanan otomobillerin arkadan takip eden otomobilin hava akımını daha fazla bozması ve araçların viraj öncesi daha geç fren yapması nedeniyle tam tersine azalabilir."

- McLaren-Honda dayanıklılık konusunda sınıfta kaldı

Honda ile işbirliği yaptığı 2014'ten itibaren zirvenin çok uzağında kalan McLaren için 2017 testleri, ne tur zamanları ne de dayanıklılık bakımından iyi geçti. McLaren pilotları Fernando Alonso ve Stoffel Vandoorne, dizaynı ciddi şekilde değişen ve Mercedes'in 2016'daki seviyesinde olması beklenen yeni Honda motoruna sahip araçlarıyla toplam 425 tur atabildi.

Performansıyla testlerin öne çıkan takımları Mercedes ve Ferrari'nin tur sayıları, McLaren-Honda'daki sorunları gözler önüne serdi. 1096 tur atan Mercedes, kusursuza yakın bir test geçirdi. Ferrari ise 956 turla Alman takımını takip etti.

Açıklandığı kadarıyla testler boyunca 7 kez arızalanan Honda motoru, performans açısından da rakiplerinin çok gerisindeydi. Dayanıklılık kaygılarından ötürü tam kapasiteyle çalıştırılamayan Honda motorlu McLaren, yalnızca Ferrari'nin 2016 motorunu kullanan Sauber takımından hızlıydı. McLaren sürücüsü Vandoorne, ultra yumuşak lastikle gerçekleştirdiği 1:21.348'lik derecesiyle Ferrari'ye ait testlerin en hızlı zamanından 2.714 saniye yavaş kaldı.

Acar, McLaren-Honda takımı hakkında şu yorumu yapıyor:

"Honda'nın yeni güç ünitesindeki aşırı titreşim sebebiyle çeşitli elektronik arızalar yaşanıyor. Motorda kronik bir tasarım sorunu yoksa bu problemler giderilir ancak geçen zamanda bu senenin de boşa gideceğini söyleyebiliriz. Bırakın zirveyi zorlamayı, şu anki tablo itibariyle McLaren için geçen seneyi yakalamak bile başarı olur."

Mercedes'e yetişmek için çoğu parçası değişen yeni Renault motorlarını kullanan takımlar da çeşitli sorunlar yaşadı. Mercedes'in müşterileri Williams (800), Force India (785) ve Ferrari güç ünitelerini kullanan Sauber (788), Haas (715) takımları, Renault ile çalışan ekiplerden fazla tur attı.

Renault'nun fabrika takımı 597 tur atabildi. Motor sağladığı Red Bull, 684 ve Toro Rosso ise 584 tur sayısına ulaştı.

- Sezon öncesi testlerinin istatistikleri

En hızlı 10 tur zamanı:

1. Kimi Raikkonen (Ferrari) - 1:18.634 (Süper yumuşak lastik)

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1:19.024 (Ultra yumuşak lastik)

3. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1:19.310 (Süper yumuşak lastik)

4. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:19.352 (Ultra yumuşak lastik)

5. Felipe Massa (Williams-Mercedes) - 1:19.420 (Ultra yumuşak lastik)

6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) - 1:19.438 (Süper yumuşak lastik)

7. Carlo Sainz (Toro Rosso-Renault) - 1:19.837 (Ultra yumuşak lastik)

8. Nico Hulkenberg (Renault) - 1:19.885 (Ultra yumuşak lastik)

9. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) - 1:19.900 (Ultra yumuşak lastik)

10. Sergio Perez (Force India-Mercedes) - 1:20.116 (Ultra yumuşak lastik)

En fazla tur atan takımlar ve kullandıkları motorlar şöyle:

1. Mercedes - 1096 tur

2. Ferrari - 956

3. Williams (Mercedes) - 800

4. Sauber (Ferrari 2016) - 788

5. Force India (Mercedes) - 785

6. Haas (Ferrari) - 715

7. Red Bull (Renault) - 684

8. Renault - 597

9. Toro Rosso (Renault) - 584

10. McLaren (Honda) - 425