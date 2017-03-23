OLYMPİAKOS YENİDEN LEMONİS'E EMANET

Yunanistan Süper Lig takımlarından Olympiakos'ta teknik direktörlük görevine Takis Lemonis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan teknik adamla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lemonis, teknik direktörlük kariyerinde Olympiakos ile 4, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Omonia ile de bir kez lig şampiyonluğu yaşadı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet yaşamasına rağmen ligde 54 puanla lider durumda bulunan Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 32 turunda Osmanlıspor'u saf dışı bırakan Yunan ekibi, son 16 mücadelesinde ise Beşiktaş'a elenmişti.