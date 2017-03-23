TRABZONSPOR'DA 11 OYUNCU MİLLİ TAKIMDA!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'da, 11 oyuncu milli takım kamplarında yer alıyor.

Bordo-mavili takımda, kaleci Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu ile ara transfer döneminde Beşiktaş'tan gelen Olcay Şahan, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ve ardından da Moldova ile oynayacağı özel maçın aday kadrosunda yer aldı.

Genç kaleci Uğurcan Çakır ile attığı goller ve ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Yusuf Yazıcı ümit milli, Abdülkadir Ömür de 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın kampına davet edildi.

Kaleci Esteban Alvaroda Kosta Rika, Emmanuel Mas Ajrantin, Ogenyi Onazi Nijerya, Jan Durica ve Matus Bero da Slovakya'nın başarısı için ter dökecek.

Çaykur Rizespor ile 2 Nisan Pazar günü karşılaşacak bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarına 11 milli oyuncusundan yoksun olarak devam ediyor.