"KONYASPOR OLARAK HOCAMIZI BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Aykut Kocaman'ı bırakmak istemediklerini söyledi.

Şan, Fenerbahçe ile Aykut Kocaman'ın adının anılmasının "doğal" olduğunu belirterek, "Hocamız, Fenerbahçe'de gol kralı olmuş, şampiyonluk yaşamış birisi. Normaldir ancak biz de Konyaspor olarak hocamızı bırakmak istemiyoruz. Çok özel nedenleri var belki. Onları zamanı geldiğinde konuşacağız. Eğer vazgeçilemeyecek bir durum olursa, bize en büyük başarıyı yaşatmış olan hocamızı en iyi şekilde uğurlamak isteriz." dedi.

Fenerbahçe'den kendilerine bir teklif gelmediğini vurgulayan yeşil-beyazlı kulübün başkanı, "Herhangi bir girişim olmadı. Hocamızın bir yıl daha sözleşmesi var. İki yıl da uzatmak için teklifte bulunmuştuk ama zannedersem o şu anda gerçekleşmez." diye konuştu.

Şan, Kocaman'ın adının Fenerbahçe ile anılmasının futbolcuları ve taraftarları olumsuz etkilediğine değinerek, "Futbolcuların da motivasyonunu bozabilir. Oyuncularımızın etkilenmemeleri mümkün değil. Taraftarlarımız da huzursuz oluyor. Biz, medeni insanlar olarak bunun kararını veririz ama bunun her gün haber yapılması, haliyle futbolcuyu ve taraftarı etkiliyor." açıklamasında bulundu.

- "Sezonun zor geçeceği belliydi"

Şan, Spor Toto Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda hedefleri doğrultusunda mücadele ettiklerini, taraftarların müsterih olması gerektiğini kaydetti.

Çeyrek finalde mücadele ettikleri Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını aktaran Şan, "Bu sene 3 kulvarda yarışmamız nedeniyle sezonun zor geçeceği belliydi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk senemiz olmasına rağmen bir tecrübe kazandık. Ligde üçüncülüğü yakalama imkanımız gözükmüyor ancak ilk 6'da olma gayreti içindeyiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda iddiamız var. Kısmet olursa final oynamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Yeşil-beyazlı kulüp için bundan sonraki başarı kriterinin Avrupa kupalarına katılma olduğunu vurgulayan Şan, "Geçen hafta olağan genel kurulumuzu yaptık. Orada, 'Bundan sonra Konyaspor başkanlarının hedefi, en azından UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaktır. Eğer bunu başaramıyorsa o başkan bir daha aday olmasın.' dedim ve kendimi de bağlayan bir öneri ortaya attım." ifadelerini kullandı.

- "Milli maçlar, Konya'daki futbol taraftarlığını değiştirdi"

A Milli Futbol Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya'da 4 maç yaptığını hatırlatan Ahmet Şan, milli maçların taraftar profilini de olumlu yönde değiştirdiğini aktardı.

Şan, şöyle devam etti:

"Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Konyamızın çehresini değiştirmiştir. Milli takımımızı 4 kez ağırladık. 2016 Avrupa Şampiyonası'na giderken milli duyguların sahaya yansıdığını görmek bizleri mutlu etti. Çok umutsuz görünen bir başarıyı hep beraber yaşadık. Aynı zamanda o milli maçlar, Konya'daki futbol taraftarlığını da değiştirdi. İki senedir olumsuz tezahürat, küfür yok. Bunu başardık. İnşallah diğer statlarımızda da bunlar gerçekleşir. Diğer taraftan 30 bin kombinesi, 100 bini aşkın passoligi bulunan bir taraftar grubuna sahip olduk. Bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz."

- "Yerli futbolcunun yetişmesini ihmal etmemek lazım"

Konyaspor Kulübü Başkanı Şan, Türk futbolunun sürekli yabancı oyuncu transferiyle gelişemeyeceğini belirterek, yerli futbolcu yetiştirmenin önemine değindi.

Konya Anadolu Selçukspor ile pilot takım uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Ahmet Şan, şöyle konuştu:

"Yerli futbolcunun yetişmesini ihmal etmemek lazım. Sürekli yurt dışından futbolcu getirerek Türk futbolu gelişmez. Konyaspor olarak 3-4 senedir pilot takım uygulaması içindeyiz. Konya Anadolu Selçukspor ile altyapımızdan yetişen veya dışarıdan bulduğumuz genç futbolcuların profesyonel hayata geçişini kolaylaştıran bir yapı içindeyiz. Bugün A takımımızda 3-4 futbolcumuz, o takımdan geliyor. Kendi açımızdan bir nebze olsun katkıda bulunuyoruz ama bunun yaygınlaşması lazım. Diğer türlü Türk futbolu ilerleyemez."

Türkiye'deki tesis yatırımına vurgu yapan Şan, "Ülkemiz, çağ atlamıştır. İnşallah Türkiye'de Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar gibi büyük organizasyonlar gerçekleşir. Bu tesisler, artık böyle organizasyonlar için yeterli. Ülkemizde çok daha modern bir futbol ve spor dünyasını yaşıyoruz. Futbolun bireyleri olarak biz de üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında geçeceğini belirten Ahmet Şan, "İki takım kaldı. Bu saatten sonra hangisi hak ediyorsa onun başarmasını temenni ediyorum. Beşiktaş daha tecrübeli ama Başakşehir neden olmasın. İki takıma da bu yolda başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.