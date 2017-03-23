SNEİJDER'DAN TÜRKİYE LEHİNE AÇIKLAMA

Galatasaray'ın yıldız ismi Wesley Sneijder, ülkesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizin kendisini etkilemeyeceğini ve Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini ifade eden Sneijder, "Burada mutluyum" dedi.

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Wesley Sneijder, milli takım için gittiği ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilimle ilgili sorularına Sneijder, Türkiye lehine konuşarak, güzel ifadeler kullandı.

Sneijder, siyasetten uzak durmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'de yaşıyorum ama bu konuyla ilgili hiç olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Bu durumun biraz abartıldığını düşünüyorum" dedi.

Bu tür gerilimlerin bir haftada yerini pozitif havaya da bırakabileceğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı ülkede yaşıyorum ve futbolcuyum. Bu konular bana çok uzak. Ben konsantremi futbola ve aileme veriyorum. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Sneijder, bu durumdan dolayı başka bir takıma gitmeyi düşünmediğini de ifade ederken, Türkiye'den ayrılmak istemediğini söyledi.