FIBA'DA RÖVANŞ HEYECANI

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında 4 Türk takımı, 24 Mart Cuma günü sahaya çıkacak. Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı, Bellona AGÜ ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 87-81 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, rövanş mücadelesini 5 sayı farkla kaybetmesi durumunda bile finale yükselecek. Galatasaray'ın karşılaşmada 6 sayılık üstünlük sağlaması durumunda müsabaka uzatmaya gidecek. Sarı-kırmızılıların finale yükselmesi için en az 7 sayı farkla galip gelmesi gerekiyor.
Deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yenen Bellona AGÜ de diğer yarı final müsabakasında olduğu gibi rakibine 5 sayı farkla yenilmesi halinde bile adını finale yazdıracak. Hatay ekibinin, tur atlaması için maçı 7 sayı farkla kazanması gerekiyor. Konuk ekibin karşılaşmadaki 6 sayılık üstünlüğü durumunda mücadele uzatmaya gidecek.