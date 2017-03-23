MESUT ÖZİL VE ALEXİS İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Alexis Sanchez ve Mesut Özil ile yapılan kontrat görüşmelerinin sezon sonuna kadar askıya alındığını açıkladı.

Arsene Wenger, Arsenal'in kontratlarını uzatmaya yanaşmayan 2 yıldızı; Mesut Özil ve Alexis Sanchez ile henüz anlaşamadıklarını söyledi.

İngiltere Premier Lig'de 6. basamağa kadar gerileyen takımın gelecek sezon yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının bir numaralı öncelikleri olduğunu belirten Fransız menajer, bu nedenle 2 oyuncuyla yapılan kontrat görüşmelerini sezon sonuna kadar askıya aldıklarını ifade etti.