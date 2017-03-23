YILIN SPORCUSU ÖDÜLLERİ'NE BEŞİKTAŞ DAMGASI

Bu yıl 63.'sü düzenlenen Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapılan organizasyonda, 2016 yılı için zirveye çıkanlar ödüllerini aldı. Geceye, spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

Yılın takımı, geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kazanan Beşiktaş oldu. Yılın teknik direktörü olarak Şenol Güneş seçilirken, yılın spor adamı ödülünü ise olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile oynayacağı maç nedeniyle geceye katılamayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gönderdiği video mesaj ile ödül alan isimleri tebrik etti.

Ödül alan isimler

Yılın Sporcusu: Taha Akgül (Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi)

Yılın Spor Adamı: Fikret Orman (Beşiktaş Kulübü Başkanı)

Yılın Futbolcusu: Fernando Muslera (Galatasaray)

Yılın Antrenörü: Şenol Güneş (Beşiktaş Teknik Direktörü)

Yılın Takımı: Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig 2015-2016 şampiyonu)

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Emre Mor (Borussia Dortmund)

Yılın Paralimpik Sporcusu-Takımı Ödülü: Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı

Milliyet Özel Ödülü: Göksel Gümüşdağ (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı)

Gillette Özel Ödülü: Mete Gazoz (2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılan milli okçu)

Gillette-Venus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü: Tutya Yılmaz (2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılan milli jimnastikçi)

Vestel Voleybolun Yükselen Yıldızı Ödülü: Metin Toy (Fenerbahçe)

Garanti Koza Tenis Özel Ödülü: Büşra Ün

Jüri Özel Ödülü: TOFAŞ Spor Kulübü Engelsiz Hareket Uygulaması

İslam Çupi Ödülü: İsmail Gökçek

Namık Sevik Ödülü: Yavuz Kocaömer (Türkiye Paralimpik Olimpiyat Komitesi Başkanı)