GALATASARAY EVİNDE 'KAZAN'DI

THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank, Rus ekibi Unics Kazan'ı ağırladı. Play-off şansını daha önceden yitiren iki takım, prestij mücadelesine çıktı.
İlk çeyrek 23 - 21 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta konuk takım sayı üretmekte zorlandı. Bu çeyrekte rakibini 6 sayıda tutmayı başaran Galatasaray Odeabank, devre arasına 45 - 29 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte sarı kırmızılılar farkı korumayı başardı ve son çeyreğe 57 - 41 üstün girdi. Rakibini 75 - 67 yenen Galatasaray Odeabank, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki 10'uncu zaferini aldı. Sarı kırmızılılarda Jon Diebler 17 sayı 5 ribaunt, konuk ekipte Keith Langford 23 sayı üretti.