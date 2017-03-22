Galatasaray evinde 'Kazan'dı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY EVİNDE 'KAZAN'DI

Galatasaray evinde 'Kazan'dı

THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank, Rus ekibi Unics Kazan'ı ağırladı. Play-off şansını daha önceden yitiren iki takım, prestij mücadelesine çıktı. 

190 Okunma

THY Avrupa Ligi'nde Galatasaray Odeabank, Rus ekibi Unics Kazan'ı ağırladı. Play-off şansını daha önceden yitiren iki takım, prestij mücadelesine çıktı. 

İlk çeyrek 23 - 21 sarı kırmızılıların üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta konuk takım sayı üretmekte zorlandı. Bu çeyrekte rakibini 6 sayıda tutmayı başaran Galatasaray Odeabank, devre arasına 45 - 29 önde gitti. 

Üçüncü çeyrekte sarı kırmızılılar farkı korumayı başardı ve son çeyreğe 57 - 41 üstün girdi. Rakibini 75 - 67 yenen Galatasaray Odeabank, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki 10'uncu zaferini aldı. Sarı kırmızılılarda Jon Diebler 17 sayı 5 ribaunt, konuk ekipte Keith Langford 23 sayı üretti.  

ETİKETLER #Galatasaray
"Tudor'un antrenman metotlarının Riekerink'e göre..."
"Stadımızın intifa hakkını aldık"
Galatasaray, Olimpiyat Stadı'nda çalıştı
Galatasaray taşınıyor!
Galatasaray'da bir istifa daha
Galatasaray, seneye Avrupa'da mücadele edecek mi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿