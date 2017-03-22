HAKKARİ'DE İNŞASI DEVAM EDEN SPOR KOMPLEKSİNDE İNCELEME

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hakkari'de yapımı devam eden bin 500 kişilik spor salonu ve gençlik merkezinde inceleme yaptı ve açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hakkari'de yapımı devam eden bin 500 kişilik spor salonu ve gençlik merkezinde inceleme yaptı ve açıklamalarda bulundu.



Kılıç, inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Hakkari'nin gençlerinin, sporcularının rahatlıkla kullanacağı ve bu Mayıs ayı sonunda bitirilerek hizmete girecek olan tesisler, müthiş bir kompleks olacak. Daha önce Yüksekova'daki spor salonunu biliyorsunuz terör örgütü yakmıştı. Hakkari'de biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işe başladığımızda çok farklı konular ele alınmıştı, çok farklı spekülasyon yapılmıştı. İşte eserler ortada. Burayı Hakkarili sporcular, gençler kullanacak. Hakkarili tüm vatandaşlarımız kullanacak. Mayıs ayı sonunda bitmiş olacak, Haziran'da da kullanıma girecek. Okullarla beraber yaptığımız çalışmalarla tüm gençlerimizin yüzmeyi öğrenmesi, farklı spor branşlarında kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Hakkari'deki gençlerimizin hem ulusal anlamda, hem uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek, Hakkari'yi temsil etmek için büyük potansiyelleri var."



Hakkari'de eserler inşa etmeye devam edeceklerini söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatlarıyla bu eserler inşa edildi ve bunlar tüm Hakkari'nin kullanımına sunuldu. Burada herhangi bir ayrım yok. Dolayısıyla burada terör estirmeye çalışanların, işte bu eserler ortaya çıktıkça ellerinin ne kadar boş olduğu, ne kadar boş laflarla konuştukları, nasıl bir ihanet içerisinde olduklarının ispatıdır. Hakkari'mize hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Gençlerimiz inşallah en iyi şekilde burayı değerlendirip, potansiyellerini ortaya koyacaklardır. İnanıyorum ki, önümüzdeki yaz döneminde yüzmeyi öğrenen kardeşlerimiz olacak. Gençlik merkezimizde bağlama çalmayı, keman çalmayı öğrenen çok kardeşimiz olacak. Aynı zamanda gençlik merkezinde tiyatro çalışması yapan Hakkarili genç kardeşlerimiz olacak ve onlar dağa gitmeyecekler. Kışın dağda kayak yapacaklar ve dağlarında kaydıkları o kayaklarla hem Hakkarili, hem de ülkemizi uluslararası alanda temsil edecekler. Biz bunun peşindeyiz. İhanet peşinde olanları da o ihanet deliklerinde bulup orada boğuyoruz, boğacağız."



DHA





Caner Kolağasıgil

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