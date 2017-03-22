Daçka, play-off'u zora soktu

THY Avrupa Ligi'nin 27'nci haftasında Darüşşafaka Doğuş, CSKA Moskova'ya 98-85 yenildi.

Başa baş mücadele ile geçen ilk periyot, 24 - 19 Rus ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyotta rakibinin savunma direncini kırmakta zorlanan Daçka, üst üste bulduğu hücumlardan da eli boş döndü. Farkın açılmasına engel olamayan temsilcimiz, soyunma odasına 47 - 35 geride gitti.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü çeyrekte ise Darüşşafaka Doğuş etkili oyunu ile farkı 6 sayıya kadar düşürdü. Üçüncü periyotta rakip potaya 27 sayı gönderen temsilcimiz, son 10 dakikaya 68 - 62 geride girdi.

Final periyodunda saha ve seyirci avantajını iyi kullanan CSKA, farkı iki hanelerde tutmayı başardı ve maçtan 95 - 85 galip ayrıldı. Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde 14'üncü mağlubiyetini alan Daçka, play off şansını zora soktu.

Rus ekibinde Milos Teodosic 20, Nando De Colo ve Kyle Hines 17'şer sayı ile oynadı. Darüşşafaka Doğuş'ta Scottie Wilbekin'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.