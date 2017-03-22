Erkekler Türkiye Kupası'nda program
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ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

Erkekler Türkiye Kupası'nda program

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.

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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.

Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Beşiktaş Mogaz, Maliye Piyango, Amasya Taşova YİBO ve Aziziye Belediyesi Termalspor çeyrek final rövanş karşılaşmaların ardından Dörtlü Final'e yükseldi.

Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak şehir henüz belirlenmedi.

Kupada çeyrek final ilk ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

  Rövanş karşılaşması İlk maç
Beykoz Belediyespor-Maliye Piyango 23-30 22-28
Amasya Taşova YİBO-MYK Hentbol 28-28 28-24
Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor 27-24 23-31
Merzifon Belediyespor-Beşiktaş Mogaz 23-36 26-36
 
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