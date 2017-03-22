ERKEKLER TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen takımlar belli oldu.
Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları oynandı.
Beşiktaş Mogaz, Maliye Piyango, Amasya Taşova YİBO ve Aziziye Belediyesi Termalspor çeyrek final rövanş karşılaşmaların ardından Dörtlü Final'e yükseldi.
Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapacak şehir henüz belirlenmedi.
Kupada çeyrek final ilk ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
|Rövanş karşılaşması
|İlk maç
|Beykoz Belediyespor-Maliye Piyango
|23-30
|22-28
|Amasya Taşova YİBO-MYK Hentbol
|28-28
|28-24
|Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor
|27-24
|23-31
|Merzifon Belediyespor-Beşiktaş Mogaz
|23-36
|26-36