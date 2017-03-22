TFF HEYETİNDEN ANTALYASPOR'A ZİYARET

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor'un tesislerini ziyaret etti.

Açılışı 7 Ocak'ta yapılan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne TFF heyetinin ziyaretinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor Kulübü Asbaşkanları İsmail Bilal, Bora Terzioğlu, Nurettin Ünal, Şefik Öz, Antalyaspor Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Ünver, Nadire Konuk, Emin Hesapçıoğlu, Salih Peker, Mehmet Akdağ ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldırım Demirören, tesisleri çok beğendiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Menderes Türel başkana böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür etmek gerekiyor. Avrupa'daki sayılı futbol tesislerinden biri olmuş. Her zaman söylediğim gibi, belediyelerin maddi kaynak yerine tesis kaynağı yaratmasının kulüpler için uzun vadede çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Keşke her takımımız tesislerini yenileyebilse ve belediyeler Anadolu takımlarına tesisleşme konusunda destek olabilse. İyi tesisler kaliteli futbolu ve oyuncuyu getirir. Bunun sonucunda da Türk futbolunun kalitesi yükselir."

Terim: "Avrupa standartlarında bir tesis olmuş"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin Avrupa standartlarında olduğunu ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ülkede bu tip tesislere ihtiyaç olduğunun altını çizen Terim, "Gerçekten muhteşem bir tesis olmuş. Menderes Türel'e, Antalya'ya böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Yeni tesisin, takıma da yansıdığı ortada. Son olarak şunu eklemek istiyorum, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri, Avrupa standartlarında olmuş. Kulüp olarak güzel neticelere ev sahipliği yapmanız dileğiyle" şeklinde konuştu.