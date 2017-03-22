"STADIMIZIN İNTİFA HAKKINI ALDIK"

Milliyet Gazetesi’nin her yıl düzenlediği yılın sporcusu ödül töreni öncesinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TT Arena'nın intifa hakkını aldıklarını belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.

Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalar yaptı. Geceye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Özbek, “Sporda başarılı olanları, spor camiasını burada görmek güzel. Ben de buradayım. Güzel bir gece olacağı kanaatindeyim. Ödül alan herkesi de şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Rekabet yüzyıllar boyu devam edecek”

Ezeli rekabetlerin Türk Futbolu’nu geliştireceğini söyleyen Özbek, “İki ezeli rakip birbirine ihtiyaç duyar. Biri olmazsa diğerinin olma şansı da pek yok. Bu ezeli rekabet Türk Sporu’nu yukarıya çıkarıyor. Dolayısıyla bu rekabetin bunun yüzyıllar boyu devam edeceğini herkes biliyor. Ben de bu rekabet devam etsin istiyorum. Bu rekabetin sonucu sporda gelişime neden oluyor. Dostluk ebedi. Burada özellikle Türkiye’nin geçtiği durumda yurt içinde bu tip dostluklar camialar arası dostluklar özellikle futboldaki terörün bitmesinde faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Stadımızın intifa hakkını aldık, çok mutluyum”

TT Arena’nın intifa hakkını aldıklarını ve bu nedenle çok mutlu olduklarını söyleyen Özbek, “Ben seçildikten sonra ben bu projeleri ortaya koymuştum. Dolayısıyla Galatasaray’ın yıllanmış sorunlarını çözmek gelen yönetimlerin görevidir. Bu anlamda Galatasaray’ın Gençlik ve Spor Bakanlığında olan bir çatı kapama mevzusu. Bunu neticelendirdik. Uzun zamandır takip ediyordum. Galatasaray adına çok mutluyum. Stadımızın intifa hakkını aldık. Bu konuda çok huzurluyum” dedi.

“Yeni tesiste 6 idman sahası olacak”

Galatasaray’ın yeni bir antrenman tesisi sahibi olacağını da söyleyen Özbek, “Tesisimizi en çabuk şekilde yapacağız. İçinde 6 tane idman sahası var. Bugün siz de söylediniz, normal ölçülerde 1 tane sahamız var. Bunun üzerinde her gün çalışmak zemini bozuyor ve sakatlıkları da beraberinde getiriyor. Bu yüzden Galatasaray’a yakışan tesisi de en kısa sürede hizmete açacağız. Yönetim bu konuda çok sıkı çalışıyor. Onun müjdesini de en kısa sürede vereceğim” diyerek sözlerini noktaladı.