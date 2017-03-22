Rizespor'da iki isim kadro dışı!
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RİZESPOR'DA İKİ İSİM KADRO DIŞI!

Rizespor'da iki isim kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başarısız sonuçların ardından Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz'ün kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da başarısız sonuçların ardından Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz'ün kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik ekibimizin kalan maçlarda kadro oluştururken farklı oyunculara şans vermek istediğini belirtmesi nedeniyle, Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz’ün akademi takımımızla antrenmana çıkmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her iki oyuncuya da bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
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