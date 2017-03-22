Osmanlıspor, altyapı antrenörleri ile çalıştı
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OSMANLISPOR, ALTYAPI ANTRENÖRLERİ İLE ÇALIŞTI

Osmanlıspor, altyapı antrenörleri ile çalıştı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan Mor-Sarılı ekip, topbaşı yaptı.

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Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan Başkent ekibi, bugün çalışmalara başladı.  

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan Mor-Sarılı ekip, topbaşı yaptı.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın takımdan ayrılmasının ardından 1,5 yıllığına Hamza Hamzaoğlu’yla yola devam etme kararı alan Başkent ekibinin bugün ki antrenmanını, altyapı antrenörleri yaptırdı.

Isınma koşusuyla başlayan haftanın ilk antrenmanına açma-germe çalışmasıyla devam edildi.

Daha sonra 6’ya 2 top kapma çalışmasına geçen Mor-Sarılı ekip, ayak tenisiyle antrenmanı sonlandırdı.

1 saat süren antrenmana ülkesinin milli takımlarında bulunan; Badou Ndiaye (Senegal), Thievy Bifouma (Kongo), Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı. 

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