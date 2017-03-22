MOTOR SPORLARI TUTKUNLARI YENİ PİSTİNE KAVUŞUYOR

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, motor sporlarının en büyük eksiklerden birinin, herkesin rahat rahat çıkıp motosiklet veya otomobil kullanacağı pistin yokluğu olduğunu söyledi.

Pistlerin maliyetlerinin çok yüksek olduğuna değinen milli motosikletçi, "Türkiye'de 'İstanbul Park' var ama sporcular ya da halk istediği gibi girip çıkıyor mu? Onu, tabii ki girmeye çalışanlar çok iyi biliyor. O yüzden geçen sene sonunda çalışmaya başladık. Cumayeri Belediye Başkanı elini taşın altına koydu, ben de 'Emek vereceğim, destek olacağım. İnşallah bu işi yapacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden pistin yüzde 60'lık altyapı çalışmasının tamamlandığını kaydeden Kenan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse önümüzdeki 1-2 ay içerisinde altyapıyı bitirip haziran temmuz gibi oranın asfaltını atmak istiyoruz. Pistin yeriyle alakalı Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, gereken desteğin sözünü verdi. Hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattım. Böyle bir pist yapıyoruz, amacının, sebebinin ne olduğunu kendisine söyledim. Özellikle caddelerde, otobanlarda hız tutkusundan ötürü hayatını kaybeden motosiklet ve otomobil sürücüleri için çok küçük miktar para ödeyerek girebileceği bir parkur yapmak istediğimizi anlattım."